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Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yol ayrımı çok yakın! Aday sayısı 5'e çıktı, Sergen Yalçın'ın ardından Şenol Güneş de konuştu

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Şenol Güneş
Son dakika: Beşiktaşta Valerien Ismael ile yol ayrımı çok yakın Aday sayısı 5e çıktı, Sergen Yalçının ardından Şenol Güneş de konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 16:52

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminin sonuna geliniyor. Siyah-beyazlı kulüpte Fransız teknik adam ve yeni hoca adayları için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim ve Ismael bu akşam bir görüşme yapacak. İstifa ihtimali de bulunan Ismael'in tazminatı ne kadar? Beşiktaş yönetiminin önünde 5 aday bulunuyor. İşte tüm gelişmeler...

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında henüz 31. saniyede 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolları ayrılması ihtimali artıyor.

A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında Siyah-beyazlı kulüpte Valerien Ismael ve yeni teknik direktör adayları ile ilgili sıcak bilgiler verdi.

Dikme'nin verdiği bilgilere göre bugün veya yarın, en geç iki gün içerisinde Valerien Ismael ile yollar ayrılacak. Mevcut şartlarda sağlıklı bir yol haritası üzerinde devam edilemeyeceği yönünde fikir birliği var.

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BU AKŞAM GÖRÜŞECEKLER! İSTİFA İHTİMALİ VE TAZMİNAT...

Başkan Ahmet Nur Çebi,yönetim kurulu üyeleri ve Valerien Ismael bu akşam bir görüşme gerçekleştirecek. Valerien Ismael cephesinden gelen bilgiye göre Fransız teknik adam istifa etmeyi de değerlendiriyor. İstifa gerçekleşmez ve yönetim yolları ayırma kararı alırsa Ismael'in sözleşmesinde tazminat maddesi bulunuyor. Çalışmadığı dönem hak edişinin yarısını alacak olan Ismael'e yaklaşık 300-325 bin euro ödeme yapılacak. İstifa etmesi halinde tazminat maddesi ortadan kalkacak.

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Bu akşam yapılacak görüşme sonrası ayrılık kararı açıklanabilir, karar yarına da kalabilir.

Son dakika: Beşiktaşta Valerien Ismael ile yol ayrımı çok yakın Aday sayısı 5e çıktı, Sergen Yalçının ardından Şenol Güneş de konuştu

GÖREVE 5 ADAY

İlhan Palut, Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Mircea Lucescu ve Rıza Çalımbay isimleri şu anda Beşiktaş yönetiminin masasında. Yeni teknik adamın kesin olarak yerli olması beklenmiyor, yabancı da olabilir. Yabancı olursa kimse tarafından tartışılmayacak bir teknik direktör arayışı var. Herkesin olumlu fikirde olacağı bir yabancı teknik direktör olur. İçeride bir kısım yerli, bir kısım yabancı diyor. Şu anda yabancı teknik adam için de görüşmeler devam ediyor ancak Lucescu dışında bir isim yok.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

Beşiktaş ile 2 sezon art arda şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye bugün öğleden sonra şu açıklamayı yaptı:

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Bana gelen bir şey yok. Konuşuluyor, duyuyorum. Bir şey olursa duyarsınız.

SERGEN YALÇIN KONUŞTU

Sercan Dikme, Sergen Yalçın ile de konuştuğunu ve durumla ilgili Yalçın'ın şunları söylediğini ifade etti:

Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam doğru olmaz. Ben Beşiktaş'ın evladıyım. Her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır.

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SİNAN ENGİN: SERGEN YALÇIN TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Sergen Yalçın'ın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Sinan Engin, "Sergen Yalçın ile konuştum, takım çalıştırmayacak. İstemiyor yani… İkna ederler mi bilmiyorum ama şu an için böyle bir düşüncesi yok. Ismael olmadı. Sevgili Başkan Ahmet Nur Çebi, gereken operasyonu yap. Valerien Ismael ile devre arası yollar ayrılır gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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HATAY'DA SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATLARI

Skor 2-1 olduktan sonra istifa seslerini daha da yoğunlaştıran Siyah-beyazlı taraftarlar maçın sonuna doğru 'Sergen Yalçın' diyerek tezahürat yaptı. Beşiktaş taraftarı, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında da Ismael'e tepki göstermiş ve Fransız teknik adamı istifaya davet ederek Sergen Yalçın lehine tempo tutmuştu.

CEYHUN KAZANCI'NIN DURUMU NE OLACAK?

Sercan Dikme, Şenol Güneş ile çalışmayı istemediği iddia edilen sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi:

Teknik direktörün henüz belli olmadığı ortamda sportif direktörle ilgili de net bir ifade kullanamıyorum. Ceyhun Kazancı'nın Şenol Hoca ile çalışmama isteğini yakın çevresine söylediği konuşuluyordu, teyit ettiremedim bunu kendisine. Bu yüzden sportif direktör ile ilgili nasıl bir yol haritası çıkar bilemiyorum.

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İşte Valerien Ismael'in Beşiktaş'a geldiğinden bu yana yaptıkları ve yaşanan süreç:

- Gelir gelmez kesinlikle 3-4-3 oynatacağını ve geçmişte çalıştırdığı takımları 150 maç bu sistemle oynattığını açıkladı. Lig bitinceye kadar da 3-4-3 oynattı.

- Yeni sezon planlamasını yaparken tüm transferler 3-4-3'e göre yapıldı ve yaklaşık 45 gün sadece 3-4-3 formasyonu çalışıldı. Ancak; transferlerden sonra stoper eksikliği kendini çok net belli etti.

- Futbolla ilgili herkes, Beşiktaş'ın yeni sezonda 3-4-3 oynamasını bekleyip, tartışmalarını bunun üstüne yaparken, ligin başlamasına 6 gün kala bir anda her şeyden vazgeçip Sampdoria hazırlık maçıyla 4'lü sisteme geçiş yaptı ve bir daha 3-4-3'e dönmedi.

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- Fransız teknik adamın bu çok ani karar değişikliğinde, hazırlık maçlarında oynanan futboldan hiç de memnun olmayan ve sosyal medya vasıtasıyla kendisini sürekli eleştiren taraftarların çok etkili olduğu iddiaları azımsanmayacak seviyedeydi.

- Beşiktaş, oyun gücü olarak lige iyi başlasa da, ikinci haftada 3-0 öne geçilen ve 3-3 bitirilen Alanyaspor maçı taraftarda adeta bir patlamaya yol açtı. Bu maçta takımın 10 kişi kalması ve açıkça görülen hakem hatalarına rağmen, taraftarın tüm algısı takımın 60-65 dakika tamamen defansa çekilmesi üzerineydi ve hoca ile taraftar arasındaki ilk kopma resmen başladı.

- Beşiktaş'tan puan alan takımların oyun düşüncesi ve puan aldıktan sonraki açıklamaları hep aynı yöndeydi ve bu açıklamaların sahadaki karşı uygulamalarına bir çözüm üretemedi. Bu açıklama 'Beşiktaş'ın 60 veya 70'den sonra oyundan düşeceğini biliyorduk ve planımızı buna göre yaptık' açıklamalarıydı.

- Oyunu yeterli seviyede okuyamaması ve yaptığı değişiklikler hep eleştiri konusu oldu. Hatayspor maçında da devrenin bitiminde Muleka'yı oyundan çıkarması, Josef'i çok fazla oyunda tutması işaret edilen yanlışlardandı.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Şenol Güneş

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