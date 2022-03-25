Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başlıyor! İmza töreninde açıklamalar...

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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael için imza töreni düzenliyor.

Dün gece İstanbul'a gelen Fransız teknik adam için Siyah-beyazlı kulüp KAP'a "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." şeklinde bildiri yaptı.

Valerien Ismael, başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte düzenlenen imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

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Hocamız Valerien Ismael ile anlaşmamızı yaptık. Kendisine güvenimiz sonsuz. Araştırdık, kendi plan ve projelerimize uygun bir hoca olacağına inandığımıziçin davet ettik, sağ olsun kendisi de kabul etti. Beşiktaşımıza plan ve projelerimiz doğrultusunda katkı vereceğine inanıyoruz. 2,5 yıllık başkanlık dönemimde ekonomik anlamda büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizleyerek, kulübümüze katkı verecek hale getirerek bir süreç geçirdik. Bunun devamında da geçen yıl en zor şartlarda, pandemi dökneminde 3 kupa alarak bu süreci taçlandırdık. Bundan sonra maddi ve manevi anlamda kulübümüzün bir stratejisi vardır. Gelecek sezon birçok kontrat bittiği için daha rahat bir süreç başlayacak bizim için. Bu süreçte Ismael ile birlikte olmak çok kıymetli olacaktır. Bu yapılanma süreci uzun yıllar sürebilir. Birileri gelecek, birileri gidecek. Bu bayrak yarışını her gelen devam ettirecek. Öz kaynağımıza yönelecek olan, gençlere önem veren, taraftara hırslı futbol oynatan hocalar bu projenin her zaman parçası olacaktır. Umuyorum bu süreç yeni hocamızla uzun sürer. Önder Karaveli hocama çok teşekkür ediyorum. Camianın önemli bir parçasıydı, uzun yıllar görev yapmış bir isimdi. Sergen hocamızdan sonra bu görevi devraldı. Ancak nedenini bilmediğim şekilde sosyal medyadaki bazı kişilerce yıpratılması doğru değildi. Bunun sonucu olarak hocamız, göreve Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda devam etmemesinin doğru olduğunu söyledi ve görevi bıraktı. Sergen Hoca da kötü dönemlerde benzer tutumda bulunmuş ve Beşiktaş'ı önemli tutmuştu. Biz de yönetim kurulu olarak Beşiktaş için en doğru ismin Valerien Ismael olduğuna karar verdik. Bu karar bir çalışma ürünüdür. Yönetim kurulu kararıdır. Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı önderliğinde yürütüldü bu operasyon. Hocamıza hoş geldin diyorum ve başarılar diliyorum.

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Ceyhun Kazancı'nın sözleri şu şekilde:

Birkaç ay önce burada basın toplantısı düzenlerken projeden bahsetmiştik. Biz bu projenin sac ayaklarıyız. Önemli olan bu projenin devamlılığı. Yaptığımız çalışmalarda bazı hocalarla görüşmelerimiz oldu. Kriterlerimiz belliydi ve bu yönde isimlerle görüştük. Orta ve uzun vadede başarılara imza atabilecek bir Beşiktaş hayalimiz olduğunu söylemiştik. Çıakrdığımızı opsiyonları yönetimimize sunduk onlar da kararı Ismael'de kıldılar. Hayırlı olmasını diliyorum. Çok yakın zamanda taraftarımızdan da alacağı sinerjiyle başarılı sonuçlar alacaktır, gelecek sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Gençlere verdiği önem çalışmamızda çok etkili oldu. Beşiktaş akademimizin önemini çok iyi biliyor. Bu karardan büyük memnuniyet duyuyorum. Herkes için hayırlı olsun.

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Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

Başkanımıza ve Ceyhun beye bana gösterdikleri inanç için teşekkür etmek istiyorum. Kalbim gururla dolu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine, Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birine gelmiş bulunuyorum. Bunun sorumluluğu da olacak ve ben hırslı bir antrenörüm. Bu tür mücadelelere girmek için her zaman hazırım. Bu büyük kulübün ve önemli bir projenin bir parçası olmak benim için gurur verici.

Bu kulüp, taraftarlar ve benim aramda çok önemli bir bağlantı var. Onlar kazanma odaklı bakış açısına sahipler, ben de öyleyim. Bu değerlerde şekillenmiş bir takım ve kulüp var. Mücadele etmeye hazırız.

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Bu kulübün çok yüksek, ateşli bir taraftarı var. İlk günden sosyalk medyada bunu hissettirdiler. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Ekibimle birlikte gece gündüz çalışarak elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde 8 maç var, en iyi şekilde çalışarak bu süreci geçirmeye çalışacağız. Ayrıca bu dönemde elimizdeki oyunculara bakıp kimlerle bu projeye devam edebilir buna bakacağız. Taraftarla oyuncular arasında en doğru bağı kurmaya çalışacağız.

Öz kaynak ve altyapı konusu bizim için çok önemli. Genç oyuncularla ilgili analiz yapacağız. Hangi oyuncular rekabetçi ortamda performans gösterebilir buna bakacağız. Yaşı hiç önemli değil, bir performans varsa ona şans vereceğiz. Bir gün değil, her gün Beşiktaş.

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Soru: Buraya iki yardımcısıyla geldi. Ekibe dahil olacak başka isimler olacak mı? Önder Karaveli ekipte olacak mı? Yerli bir isim ekipte olacak mı?



Ahmet Nur Çebi: Hocamızın kendi yardımcılarını seçeceği bir süreç olacak. Beraber karar alacağımız bir süreç. Önder Karaveli hocamız ise bizim meşhur projemizin bir parçası olmaya devam edecektir. Bizimle beraber, bizim kadromuzda bu projenin parçası olacak. Alt yapıdan üst yapıya gelecek oyuncuları koordinasyonunu yürütecek. Ona saygı göstermeyenlerin linç politikasıyla karşı karşıya kalıp yoruldu. Bu görevine bir başka kişinin gelip Beşiktaş'a katkı yapması gerektiği fikrini bizimle paylaştı. Önder Karaveli bizimledir, çok katkı verdi, vermeye de devam edecektir. Herkesin fikri kendine ama ben başkan olarak onu başarılı buluyorum. Haksız yere linç yedi ve yargılandı. Bunun yapılmaması lazım. Eleştiriler linç şeklinde olmamalı, Beşiktaş'a katkı vermeli. Bu linçlerin Beşiktaş'a zarardan başka bir getirisi olmaz.

Soru: Beşiktaş'ın öne geçtiği maçlarda geriye düştüğünü gördük. Bununla ilgili mentalitesi ne olacak? Sosyal medyada kendisi için terminatör benzetmeleri var, Beşiktaş'ın terminatörü bulundu mu?

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş taraftarı hocasını severse ona yakışan isimler bulacaktır. Onlar terminatör derse, hocamız da severse bence sorun yok. Alt yapıyla ilgili başlattığımız projede 9'a yakın oyuncu a takımla çalışıyor şu anda. Gençlere dayalı, gelir-gider dengesini koruyabileceğimiz bir projemiz var. Gelenler var, Ismael hocamız daha fazlasını da yapacaktır. Koşan bir takım istediğini, Beşiktaş taraftarının da bunu istediğini bilyoruz. Bu konuda kendisine güveniyoruz.

Valerien Ismael: Oyun felsefem tamamen yüksek tempoya dayalı. Bu tempo için yüksek enerji gerekiyor. Bunu rakibe ve iç sahada taraftara hissettirmeniz gerekiyor. Bunun için rakibe fiziksel üstünlük kurmak ve teknik kalite gerekiyor. Beşiktaş zaten topa sahip olmak isteyen bir takım. Tempo ile bunu da birleştirmemiz gerekiyor. Bunları yapmak için oyuncu grubuyla birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bugün buraya gelmiş olmamı doğru bir zamanlama olarak görüyorum.

Soru: Başkanlık sürecinde 4. hocanız. Bu konuda eleştiriler var, nasıl cevap verirsiniz?

Ahmet Nur Çebi: 4. hocam değil. Karaveli zaten hocamızdı, Sergen Yalçın ile ben sözleşme imzaladım. Abdullah Avcı biz geldiğimizde görevdeydi 3 ay sonra ayrılmıştır. Benim getirdiğim bir hoca değildir. Türkiye için değerli bir hocadır, şu andaki başarıları için de tebrik ediyorum. Bu şekilde bakınca Ismael benim ikinci hocamdır 4 değil.