Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen başladı! Ahmet Nur Çebi ve Valerien İsmael'den çarpıcı açıklamalar... Önder Karaveli devam edecek mi?

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael için imza töreni düzenledi.

Düzenlenen imza töreninde çiçeği burnunda teknik direktör Valerien Ismael, başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak siyah beyazlı ekibin gündemine açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Hocamız Valerien Ismael ile anlaşmamızı yaptık. Kendisine güvenimiz sonsuz. Araştırdık, kendi plan ve projelerimize uygun bir hoca olacağına inandığımıziçin davet ettik, sağ olsun kendisi de kabul etti. Beşiktaşımıza plan ve projelerimiz doğrultusunda katkı vereceğine inanıyoruz. 2,5 yıllık başkanlık dönemimde ekonomik anlamda büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizleyerek, kulübümüze katkı verecek hale getirerek bir süreç geçirdik. Bunun devamında da geçen yıl en zor şartlarda, pandemi dökneminde 3 kupa alarak bu süreci taçlandırdık. Bundan sonra maddi ve manevi anlamda kulübümüzün bir stratejisi vardır. Gelecek sezon birçok kontrat bittiği için daha rahat bir süreç başlayacak bizim için. Bu süreçte Ismael ile birlikte olmak çok kıymetli olacaktır. Bu yapılanma süreci uzun yıllar sürebilir. Birileri gelecek, birileri gidecek. Bu bayrak yarışını her gelen devam ettirecek. Öz kaynağımıza yönelecek olan, gençlere önem veren, taraftara hırslı futbol oynatan hocalar bu projenin her zaman parçası olacaktır. Umuyorum bu süreç yeni hocamızla uzun sürer. Önder Karaveli hocama çok teşekkür ediyorum. Camianın önemli bir parçasıydı, uzun yıllar görev yapmış bir isimdi. Sergen hocamızdan sonra bu görevi devraldı. Ancak nedenini bilmediğim şekilde sosyal medyadaki bazı kişilerce yıpratılması doğru değildi. Bunun sonucu olarak hocamız, göreve Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda devam etmemesinin doğru olduğunu söyledi ve görevi bıraktı. Sergen Hoca da kötü dönemlerde benzer tutumda bulunmuş ve Beşiktaş'ı önemli tutmuştu. Biz de yönetim kurulu olarak Beşiktaş için en doğru ismin Valerien Ismael olduğuna karar verdik. Bu karar bir çalışma ürünüdür. Yönetim kurulu kararıdır. Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı önderliğinde yürütüldü bu operasyon. Hocamıza hoş geldin diyorum ve başarılar diliyorum.

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Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şu şekilde:

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Birkaç ay önce burada basın toplantısı düzenlerken projeden bahsetmiştik. Biz bu projenin sac ayaklarıyız. Önemli olan bu projenin devamlılığı. Yaptığımız çalışmalarda bazı hocalarla görüşmelerimiz oldu. Kriterlerimiz belliydi ve bu yönde isimlerle görüştük. Orta ve uzun vadede başarılara imza atabilecek bir Beşiktaş hayalimiz olduğunu söylemiştik. Çıakrdığımızı opsiyonları yönetimimize sunduk onlar da kararı Ismael'de kıldılar. Hayırlı olmasını diliyorum. Çok yakın zamanda taraftarımızdan da alacağı sinerjiyle başarılı sonuçlar alacaktır, gelecek sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Gençlere verdiği önem çalışmamızda çok etkili oldu. Beşiktaş akademimizin önemini çok iyi biliyor. Bu karardan büyük memnuniyet duyuyorum. Herkes için hayırlı olsun.

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Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

Başkanımıza ve Ceyhun beye bana gösterdikleri inanç için teşekkür etmek istiyorum. Kalbim gururla dolu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine, Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birine gelmiş bulunuyorum. Bunun sorumluluğu da olacak ve ben hırslı bir antrenörüm. Bu tür mücadelelere girmek için her zaman hazırım. Bu büyük kulübün ve önemli bir projenin bir parçası olmak benim için gurur verici.

Bu kulüp, taraftarlar ve benim aramda çok önemli bir bağlantı var. Onlar kazanma odaklı bakış açısına sahipler, ben de öyleyim. Bu değerlerde şekillenmiş bir takım ve kulüp var. Mücadele etmeye hazırız. Bu kulübün çok yüksek, ateşli bir taraftarı var. İlk günden sosyalk medyada bunu hissettirdiler. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Ekibimle birlikte gece gündüz çalışarak elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde 8 maç var, en iyi şekilde çalışarak bu süreci geçirmeye çalışacağız. Ayrıca bu dönemde elimizdeki oyunculara bakıp kimlerle bu projeye devam edebilir buna bakacağız. Taraftarla oyuncular arasında en doğru bağı kurmaya çalışacağız.

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Öz kaynak ve altyapı konusu bizim için çok önemli. Genç oyuncularla ilgili analiz yapacağız. Hangi oyuncular rekabetçi ortamda performans gösterebilir buna bakacağız. Yaşı hiç önemli değil, bir performans varsa ona şans vereceğiz. Bir gün değil, her gün Beşiktaş.

SORU - CEVAP BÖLÜMÜ

Soru: Buraya iki yardımcısıyla geldi. Ekibe dahil olacak başka isimler olacak mı? Önder Karaveli ekipte olacak mı? Yerli bir isim ekipte olacak mı?



Ahmet Nur Çebi: Hocamızın kendi yardımcılarını seçeceği bir süreç olacak. Beraber karar alacağımız bir süreç. Önder Karaveli hocamız ise bizim meşhur projemizin bir parçası olmaya devam edecektir. Bizimle beraber, bizim kadromuzda bu projenin parçası olacak. Alt yapıdan üst yapıya gelecek oyuncuları koordinasyonunu yürütecek. Ona saygı göstermeyenlerin linç politikasıyla karşı karşıya kalıp yoruldu. Bu görevine bir başka kişinin gelip Beşiktaş'a katkı yapması gerektiği fikrini bizimle paylaştı. Önder Karaveli bizimledir, çok katkı verdi, vermeye de devam edecektir. Herkesin fikri kendine ama ben başkan olarak onu başarılı buluyorum. Haksız yere linç yedi ve yargılandı. Bunun yapılmaması lazım. Eleştiriler linç şeklinde olmamalı, Beşiktaş'a katkı vermeli. Bu linçlerin Beşiktaş'a zarardan başka bir getirisi olmaz.

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Soru: Beşiktaş'ın öne geçtiği maçlarda geriye düştüğünü gördük. Bununla ilgili mentalitesi ne olacak? Sosyal medyada kendisi için terminatör benzetmeleri var, Beşiktaş'ın terminatörü bulundu mu?

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş taraftarı hocasını severse ona yakışan isimler bulacaktır. Onlar terminatör derse, hocamız da severse bence sorun yok. Alt yapıyla ilgili başlattığımız projede 9'a yakın oyuncu a takımla çalışıyor şu anda. Gençlere dayalı, gelir-gider dengesini koruyabileceğimiz bir projemiz var. Gelenler var, Ismael hocamız daha fazlasını da yapacaktır. Koşan bir takım istediğini, Beşiktaş taraftarının da bunu istediğini bilyoruz. Bu konuda kendisine güveniyoruz.

Valerien Ismael: Oyun felsefem tamamen yüksek tempoya dayalı. Bu tempo için yüksek enerji gerekiyor. Bunu rakibe ve iç sahada taraftara hissettirmeniz gerekiyor. Bunun için rakibe fiziksel üstünlük kurmak ve teknik kalite gerekiyor. Beşiktaş zaten topa sahip olmak isteyen bir takım. Tempo ile bunu da birleştirmemiz gerekiyor. Bunları yapmak için oyuncu grubuyla birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bugün buraya gelmiş olmamı doğru bir zamanlama olarak görüyorum.

Soru: Başkanlık sürecinde 4. hocanız. Bu konuda eleştiriler var, nasıl cevap verirsiniz?

Ahmet Nur Çebi: 4. hocam değil. Karaveli zaten hocamızdı, Sergen Yalçın ile ben sözleşme imzaladım. Abdullah Avcı biz geldiğimizde görevdeydi 3 ay sonra ayrılmıştır. Benim getirdiğim bir hoca değildir. Türkiye için değerli bir hocadır, şu andaki başarıları için de tebrik ediyorum. Bu şekilde bakınca Ismael benim ikinci hocamdır 4 değil.

Valerien Ismael: 3 yıldır takımlarımı 3-4-3 ile oynatıyorum. 150 maçtan fazla bir deneyim var. Şampiyonlar Ligi elemeleri, Premier Lig... Kadromuzda farklı yerlerde oynayabilen oyuncular var. Bize zenginlik kazandıracaktır. Oyuncuların kazanma azmini yakalamak için %100'ünü veren bir teknik adam göreceklerinin sözünü verebilirim. Bu oyunda kazanmanın garantisini veremezsiniz, güzel olan da bu. Ama çok çalışan bir teknik ekip göreceklerinin sözünü verebilirim.

Soru: Bu dönemde göreve gelmesi avantaj mıdır? Performansına göre kendisiyle yola devam edilmemesi yönünde haberler de var. Bu konuda neler söyler?

Valerien Ismael: Ceyhun beyle kadro planlaması üzerine uzun konuşmalarımız oldu. Buraya bu zamanda gelmemin sebebi hem takımı tanımak hem de yol haritamızı belirlemek. Kalan 8 maç için takımı hazırlayacağız ve gelecek yılın planlamasını yapacağız. Kimler bizimle devam edebilir bunun kararlarını vereceğiz.

Soru: Tigana'dan sonra bir Fransız teknik adam daha gelmiş oldu Beşiktaş'a. Tigana gençlere önem veren bir hocaydı. Burak Yılmaz'ı Türk futboluna kazandıran hocadır ama kendisine zaman tanınmadı. Başarıdan ziyade genç oyuncuları parlatmakla ilgili bir sözü olacak mı?

Valerien Ismael: Bir teknik direktörün en önmemli rolü oyuncuyu geliştirmek, seviyeyi yukarı çekmek. Burada oyuncuların seviyelerini görüp bunları yukarı çekmeye çalışacağız. Ekibimle beraber 2 aylık süreçte bunun için çalışacağız. Şu anda göz önünde olmayan ama kariyerinde zıplama yapabilecek oyuncular var. Ben kariyerim boyunca 3-4 böyle oyuncuya etki ettim ve şu anda iyi seviyedeler. Bunu yine yapmaya çalışacağız. Ayrıca benim oyun felsefemde önemli olan en pahalı oyuncu değil, felsefemize en yatkın olan oyuncudur. Bu benim için birinci kriter.

Soru: Bizim ülkemizde günlük sonuçlar çok önemli. Kalan 8 maçta kendi kurmadığı takımı çalıştıracak. İlk rakip de ligin en iyi takımı Trabzonspor. Gelirken hiç korkmadı mı? Başkanım işler kötü giderse siz hocayı nasıl koruyacaksınız?

Valerien Ismael: Futbolda kazanmak her zaman şart. Bu sadece Türkiye'de değil her yerde böyle. Kalan 8 maçı hem iyi geçirmek hem de kadroyu hazırlamaya çalışacağız. Trabzonspor maçından korkmadım, aksina bunu fırsat olarak görüyorum kendimizi göstermek için.

Ahmet Nur Çebi: Bu durumda ne yapacağımı bu zamana kadar yaptıklarımdan görebilirsiniz. Sergen Hocamın da Önder Hocamın da arkasında durdum kendileri gitmek isteyene kadar. Abdullah Avcı bile kendisi ayrılmak istedi. Ben kimseyi göndermedim, gitmek isteyenler oldu. Karşımda savaşçı bir ruh görüyorum. Kendisi kalmak istediği sürece sözleşmesi boyunca burada kalacaktır. Kurumsal olmaya devam edeceğim. Şu gelsin, bu gitsin diyen bir başkan olmayacağım. Sportif direktörümüz çalışma yaptı, yönetim kurulumuza getirdi, biz de karar verdik. Bu şekilde çalışmaya devam edip hocalarımın yanında kalmaya devam edeceğim. Yeter ki onlar pes etmesinler. Umarım Beşiktaş taraftarı da sahip çıkar.

Soru: İngiliz gazetecilerle konuştuğumuzda örnek aldığı teknik direktörün Conte olduğunu ve formasyona bağlı olduğunu söylediler. Bu doğru mu? Beşiktaş'ı Trabzonspor maçında üçlü savunmayla mı göreceğiz?

Valerien Ismael: Her teknik direktör kariyerinde fikirlerle başlar. Bazen denemeler yaparsınız, bazen teknik direktörlerden ilham alırsınız. Conte ve Simeone benim örnek aldığım insanlar. Bu oyun birlikte oynanan bir oyun. Bugünden yarına oynanabilecek bir şey değil ama çalışarak elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor maçı için sırlarımı sizinle paylaşamam. Milli takımlarında olan oyuncularımız var. Tam kadro olunca hazırlığımızı yapıp Trabzonspor maçına çıkacağız.