Son dakika: Beşiktaş'ta Valérien Ismaël iddiası! 1+1 yıllık anlaşma...

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Süper Lig'in 2021-22 sezonuna Sergen Yalçın'la başlayan ancak lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayıran Beşiktaş, göreve geçici olarak Önder Karaveli'yi getirmişti.

Siyah beyazlılar altyapısında görev yapan Karaveli ile sezonu tamamlama kararı alırken bir yandan da yeni hoca çalışmalarını sürdürüyor.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Fransız Teknik Direktör Valérien Ismaël ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlamak üzere.

Son olarak Championship takımlarından West Bromwich'i çalıştıran Fransız teknik adam, 2 Şubat'ta görevden ayrılmıştı.