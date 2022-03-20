Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ta Valérien Ismaël iddiası! 1+1 yıllık anlaşma...

#Transfer#Beşiktaş#Valérien Ismaël
Son dakika: Beşiktaşta Valérien Ismaël iddiası 1+1 yıllık anlaşma...

Beşiktaş'ın Fransız Teknik Direktör Valérien Ismaël ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlamak üzere olduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 2021-22 sezonuna Sergen Yalçın'la başlayan ancak lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayıran Beşiktaş, göreve geçici olarak Önder Karaveli'yi getirmişti.

Siyah beyazlılar altyapısında görev yapan Karaveli ile sezonu tamamlama kararı alırken bir yandan da yeni hoca çalışmalarını sürdürüyor.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Fransız Teknik Direktör Valérien Ismaël ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlamak üzere.

Son olarak Championship takımlarından West Bromwich'i çalıştıran Fransız teknik adam, 2 Şubat'ta görevden ayrılmıştı.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Önder Karaveliden Batshuayi ve Emirhan açıklamasıBeşiktaş'ta Önder Karaveli'den Batshuayi ve Emirhan açıklaması!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Valérien Ismaël

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna