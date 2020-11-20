Son dakika: Beşiktaş'ta Utku olmazsa Emre Bilgin kalede! Emre Bilgin kimdir, kaç yaşında?

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde kaleci sorunu baş gösterdi. Kırmızı kart cezası onanan Ersin Destanoğlu'nun forma giyemeyeceği Başakşehir ve F.Bahçe maçları öncesinde Utku Yuvakuran da sakatlandı. 23 yaşındaki file bekçisi ağrıları nedeniyle saha çalışmasına katılamazken, salonda idman yaptı.



Sağlık heyeti, oyuncuyu Başakşehir maçına yetiştirebilmek için teyakkuza geçerken B planı olarak da Emre Bilgin hazırlanıyor. Altyapıdan yetişen 16 yaşındaki Emre Bilgin ile sezon başında 3 yıllık anlaşma yapılırken oyuncu kadroya hiç giremedi.

GÖZLER UTKU'DA



Utku'nun tedavisinin sürdüğü, sağlık ekibinin de oynatmak için büyük çaba sarf ettiği belirtildi. Aksi halde ise Emre Bilgin sahadaki isim olacak.

Emre Bilgin Kimdir?



D.YERİ: İSTANBUL

YAŞ: 16

BOY: 1.88

P.DEĞERİ: 50 BİN EURO

KULLANDIĞI AYAK: SOL

KONTRAT SONU: 30 HAZİRAN 2023

Beşiktaş A takımı ile sahaya hiç çıkmayan Emre Bilgin, U16 Milli Takımı'nın formasını 12, U15 Milli Takımı'nın formasını da 6 kez sırtına geçirdi.

NECİP UYSAL TAKIMA DÖNDÜ N'SAKALA&ROSİER BEKLENİYOR



Siyah-beyazlıların dün yapılan antrenmanına Necip Uysal'ın da katılmasının ardından gözler N'Sakala ve Rosier'e çevrildi. Koronavirüs testi negatif çıkan Necip'ten sonra bugün N'Sakala da çalışmalarda yer alacak. Fransız sağ bek Rosier'in ise son testi negatif olursa takımla yapılacak idmanda olacak.

TAHKİM'E TEPKİ: ADALETE GÖLGE DÜŞTÜ



Beşiktaş, Tahkim Kurulu'nun, Ersin'e verilen 2 maç cezayı onamasına tepki gösterdi: "Yeşil sahada meydana gelen haksızlıkların gelecek maçlara sirayet etmemesi hususunda adaleti tesis etmekle yükümlü Tahkim Kurulu'nun hiçbir suretle izah edilemeyen kararı, adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur. Hangi gerekçeyle reddedildiğini bilmek istiyoruz."

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