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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Umut Nayir koronavirüsü yendi ama sezonu kapattı!
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Haber Giriş: 15.07.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Umut Nayir koronavirüsü yendi ama sezonu kapattı!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Umut Nayir koronavirüsü yendi ama sezonu kapattı!
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Beşiktaş'ın forveti Umut Nayir, 24 Haziran'da pozitif çıkan koronavirüs testinin bugün ilk kez negatife döndüğünü açıkladı. Umut Nayir, TFF protokolleri gereği kalan iki maçta forma giyemeyecek.

Umut Nayir'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

24 Haziran günü pozitif sonuçlanan koronavirüs testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler.

TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım.

Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten.

Son Dakika | Beşiktaşta Umut Nayir koronavirüsü yendi ama sezonu kapattı

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