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Son dakika: Beşiktaş'ta Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Tyler Boyd#Transfer
Son dakika: Beşiktaşta Tyler Boydun sözleşmesi feshedildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 08:50

Beşiktaş, transfer edildiği günden bu yana bir türlü verim alamadığı hücum oyuncusu Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

2019/20 sezonunun başında Vitoria Guamaraes'ten 2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Tyler Boyd, Siyah-beyazlı formayla bir türlü beklenen performansı verememişti. Sivasspor ve Çaykur Rizespor'a kiralanan futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla yalnızca 45 dakika süre aldı.

Boyd, Beşiktaş formasını toplam 35 maçta giydi, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

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