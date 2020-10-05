Son Dakika | Beşiktaş'ta transferin son gününde Pato sürprizi!
Transferin son gününde Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Brezilyalı futbolcu Pato önerildi.
Nikola Kalinic transferinde umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde büyük bir sürpriz yaşandı.
Nicolo Schira'nın haberine göre Brezilyalı forvet Pato, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.
Balotelli transferini de veto eden Beşiktaş'ın son gün sürprizi olarak Pato'yu düşündüğü belirtiliyor. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, son olarak ülkesinin takımlarından Sao Paolo'da forma giymişti.
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle