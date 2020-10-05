MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta transferin son gününde Pato sürprizi!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta transferin son gününde Pato sürprizi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta transferin son gününde Pato sürprizi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ta transferin son gününde Pato sürprizi!
Abone Olgoogle-news

Transferin son gününde Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Brezilyalı futbolcu Pato önerildi.

Nikola Kalinic transferinde umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde büyük bir sürpriz yaşandı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Brezilyalı forvet Pato, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Balotelli transferini de veto eden Beşiktaş'ın son gün sürprizi olarak Pato'yu düşündüğü belirtiliyor. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, son olarak ülkesinin takımlarından Sao Paolo'da forma giymişti.

Son Dakika | Beşiktaşta transferin son gününde Pato sürprizi

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle