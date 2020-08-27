Son Dakika | Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Cisse, Niasse, Rafael, Sangare...

Beşiktaş, mutlak galibiyet parolasıyla çıktıkları PAOK karşılaşmasından 3-1’lik sonuçla ayrılıp taraftarını üzmüştü. Bu sonucun ardından kulübün üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlarken yönetim, olumsuz gidişatı değiştirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın maçın ardından, “Şu ana kadar beklediğimiz, kurguladığımız ve planladığımız transferler gerçekleşmedi. Görünen ciddi bir kadro sıkıntımız var. Kadro genişliğimiz yok” açıklamasıyla belirttiği tabloyu düzeltmek için harekete geçildi.

Bu doğrultuda ilk olarak; forvet ve sağ bek hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren yönetim; İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la yollarını ayıran Oumar Niasse ve Aytemiz Alanyaspor defterini kapatan Papiss Cisse için yapılan görüşmelerde kısa süre içerisinde sonuç almayı bekliyor.

ÖNCELİK SAĞ BEK

Gökhan Gönül’ün ayrılığı sonrasında sağ bek hattında elinde sadece Douglas kalan Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı futbolcunun sakatlığının bulunması sebebiyle PAOK karşısına Lens’le çıkmak zorunda kalmıştı. Hollandalı futbolcunun etkisiz kalması sonrasında o bölgede büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta yönetim, sağ bek transferini öncelikleri arasına aldı.

Kara Kartal’da bu doğrultuda Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un Brezilyalı sağ beki Rafael ve Antalyasporlu Nazım Sangare için girişimler yeniden başladı.

STOPER VE KANAT DA GELİYOR

Kara Kartal’dan forvet ve sağ beke ek olarak; stoper ve sağ kanat hamleleri de bekleniyor. Sağ bekte Yeni Malatyaspor’la 1 yıl daha kontratı bulunan Gökhan Töre için temasta bulunan Beşiktaş’ın, bu oyuncu için yaptığı girişimlerle ilgili son bilgi kulüp başkanı Adil Gevrek’ten geldi. Gevrek, yerel basına dün yaptığı açıklamada, “Gökhan’ın takımda kalmasını çok istedik ama gitmek istediğini söyledi, ''Transferiyle ilgili Sergen hocayla da görüştüm. Beşiktaş’tan Boyd ve Umut Nayir takası tarafımızdan sunuldu. Buna sıcak bakıldı ama son kararı henüz vermediler” diye konuştu.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!