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Son dakika: Beşiktaş'ta transfer için harekete geçildi! Öncelik orta saha ve stoper

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaşta transfer için harekete geçildi Öncelik orta saha ve stoper
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Trabzonspor karşısında yaşanan puan kaybı sonrası teknik heyet ve futbolcuları uyarma kararı alan Beşiktaş yönetimi, transfer için de şimdiden kolları sıvama kararı aldı.

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Beşiktaş yönetim kurulu, yeni sezonun kadro yapılanması konusunda harekete geçti. Trabzonspor karşısında yaşanan puan kaybı sonrası teknik heyet ve futbolcuları uyarma kararı alan yönetim transfer için de şimdiden kolları sıvama kararı aldı.

Trabzonspor karşısında kaybedilen iki puan sonrası ikincilik yarışında darbe alan Beşiktaş’ta yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı yapma kararı aldı. Yönetim futbolculardan kalan tüm maçları final havasında oynamasını isteyecek. Ayrıca futbolcularla gelecek sezon planları hakkında da bir ön görüşme gerçekleştirilecek. 

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Teknık direktör Şenol Güneş’in, Trabzonspor maçında oyuna sonradan aldığı Kevşn N’Koudou ve Jackson Muleka ile ilgili hayal kırıklığını sesli bir şekilde dile getirmesinin ardından yönetim sözleşmesi biten N’Koudou ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verirken kontratı devam eden Muleka için satış ve kiralama opsiyonları değerlendirilecek.

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Yönetım ayrıca yeni sezonun transfer çalışmaları için de çalışmalara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Avrupa, Afrika ve Güney Amerika’da futbol arayışına girecek olan Beşiktaş’ta öncelik orta saha ve stoper transferi... Yönetimin birçok ismi scout’lar vasıtasıyla izlemeye aldığı öğrenildi.

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BEŞiKTAŞLILAR PERŞEMBE GÜNÜ BAYRAMLAŞACAK

Beşiktaş Kulübü’nde geleneksel bayramlaşma yarın yani arife günü gerçekleştirilecek. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüzün geleneksel bayramlaşma töreni, 20 Nisan Perşembe günü 14.00-15.00 saatleri arasında Vodafone Park’ta (deniz tarafı, tarihi kapı girişi etkinlik alanında) yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

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