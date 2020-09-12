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Haber Giriş: 12.09.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında kulübede Murat Şahin olacak

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Son dakika | Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında kulübede Murat Şahin olacak
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Trabzonspor maçında Beşiktaş'ta takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin olacak.

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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın şoku yaşanıyor... Koronavirüs testi pozitif çıkan Sergen Yalçın 14 gün boyunca karantinada kalacak. 

Ligin ilk karşılaşması olan Trabzonspor maçında Beşiktaş'ta takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin olacak.

Sergen Yalçın karantina kuralları gereği Antalyaspor maçında da kulübede yer alamayacak.

Son dakika | Beşiktaşta Trabzonspor maçında kulübede Murat Şahin olacak

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