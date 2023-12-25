Son dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör rotası İtalya'ya kırıldı! Dünyaca ünlü isim gündemde...

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Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor maçında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah - beyazlılarda Çalımbay sonrası göreve gelecek isim merak ediliyordu.
Beşiktaş Yönetimi'nin yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediği öne sürülürken, gündeme birçok isim gelmişti.
GÜNDEM: INZAGHI
beIN Sports'un haberine göre hoca arayışlarını sürdüren siyah - beyazlılar, Serie A ekibi Salernitana'nın teknik direktörü Filippo Inzaghi'yi gündemine aldı.
İtalyan ekibinin başına 10 Ekim 2023 tarihinde geçen Inzaghi, takımının başında çıktığı 10 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.