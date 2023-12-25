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Son dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör rotası İtalya'ya kırıldı! Dünyaca ünlü isim gündemde...

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#Beşiktaş#Filippo Inzaghi#Serie A
Son dakika: Beşiktaşta teknik direktör rotası İtalyaya kırıldı Dünyaca ünlü isim gündemde...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 10:47

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olmuş ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar resmen ayrılmıştı. Çalımbay'ın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah - beyazlı yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

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Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor maçında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah - beyazlılarda Çalımbay sonrası göreve gelecek isim merak ediliyordu.

Beşiktaş Yönetimi'nin yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediği öne sürülürken, gündeme birçok isim gelmişti.

GÜNDEM: INZAGHI

Son dakika: Beşiktaşta teknik direktör rotası İtalyaya kırıldı Dünyaca ünlü isim gündemde...

beIN Sports'un haberine göre hoca arayışlarını sürdüren siyah - beyazlılar, Serie A ekibi Salernitana'nın teknik direktörü Filippo Inzaghi'yi gündemine aldı.

İtalyan ekibinin başına 10 Ekim 2023 tarihinde geçen Inzaghi, takımının başında çıktığı 10 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

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#Beşiktaş#Filippo Inzaghi#Serie A

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