Son Dakika: Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan konuştu! Fenerbahçe ve uçak bileti açıklaması...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta genç futbolcular Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, Fenerbahçe derbisi öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe'ye transfer sürecine ilişkin de konuştu. Genç futbolcu, İstanbul'a uçak biletini Fenerbahçe'nin aldığı yönündeki soruya net cevap verdi.

İŞTE TAYYİP TALHA SANUÇ VE EMRECAN UZUNHAN'IN AÇIKLAMALARI

Tayyip Talha Sanuç

"UÇAK BİLETİNİ KİM ALDI BİLMİYORUM"

"Ben uzun süredir burada değilim ancak takımdaki sıcak hava sayesinde hemen adapte oldum. Burada olduğum için çok mutluyum, doğru adresteyim. Transfer sürecimi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yönetti, ben pek dahil olmadım. Başkanın benim için en iyi kararı verdiğini düşünüyorum. Uçak biletini kimin aldığı konusunda fikrim yok, bana sadece İstanbul'a gideceğim söylendi."

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"Derbilerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızı sürdürüp, hocamızla birlikte tempolu antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah Fenerbahçe maçında iyi bir sonuç alıp, son iki hafta aldığımız sonuçları telafi edeceğiz."

"HEDEFLERİM ARASINDA AVRUPA VAR"

"Avrupa'da genç yaş sınırı çok düştü. 16-17 yaşında futbolcular süre alıyor. Türkiye'de de böyle olmasını ben de isterim tabii ki. Ülke futbolunun gelişmesi için genç futbolcuların oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hedeflerim arasında tabii ki Avrupa'da oynamak var. Ancak öncelikli hedefim Beşiktaş forması altında şampiyonluk yaşamak."

"Hocamızla duran top çalışmaları yapıyoruz, takımımızda çok iyi duran top kullanan oyuncular var. Bu konu, benim ekstra önem verdiğim bir konu. Bir stoper için duran toptan gol atmak çok önemli."

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Emrecan Uzunhan

"Bence Saiss ligin en iyi stoperi, benim hayalim olan yerden geldi. Onun yaptıklarını dikkatle izliyorum. O tam bir öğretmen. Benim canlı izlediğim en iyi stoper. Oynadığım tüm takımlarda tek sol ayaklı stoper bendim. Buraya geldiğimde Alanyaspor maçında sağ stoper oynadım. Alıştığımda bir problem olacağını düşünmüyorum. O maçta bana verilen kart bence yanlıştı ancak üzerine daha fazla konuşmaya gerek yok."

"VALERIEN ISMAEL BÜYÜK TAKIM HOCASI"

"Valerien Ismael, büyük takımlar nasıl oynuyorsa bizi de öyle oynatıyor. Sahada çok tempolu bir oyun oynuyoruz. Tayyip de fark etmiştir, idmanlarımız çok sert. Ben ilk geldiğim hafta her akşam 10'da uyuyakalıyordum. Burada her genç oyuncu gelişebilir."

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"Weghorst gibi büyük bir oyuncuyla oynamak çok önemli. Bize çok şey katıyor. Bir yerden tutuyorsunuz, diğer yerden kaçıyor. Çok hareketli. Antrenmanlarda bile enerjisinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Bence ligin en iyi ön hattına sahibiz. Antrenmanlarda böyle oyunculara karşı iyi performans sergileyebilirsem, ligdeki her takıma karşı oynayabileceğimi düşünüyorum."

TAYYİP TALHA SANUÇ'UN TRANSFERİNİN HİKAYESİ

Yaz transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Adana'dan İstanbul'a gelen genç oyuncunun uçak biletini Fenerbahçe'nin aldığı ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Beşiktaş'a imza attığı belirtilmişti.

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O dönem konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ortada bir transfer savaşı olmadığını ve ilk olarak Beşiktaş'la anlaştıklarını ve Fenerbahçe'nin masadan kalkmasının ardından yıldız oyuncunun siyah beyazlı kulübe gittiğini söylemişti.

Sancak, "Tayyip Talha için Beşiktaş'la prensipte anlaşmıştık. Ama kesin bir söz vermemiştik. Ödeme planında anlaşamamıştık. O arada Fenerbahçe'yle takas gündeme geldi. Biz Bruma'ya talip olmuştuk. Bruma'dan önce anlaşsak zaten verirdik. O arada Serdar Dursun gündeme geldi, hatta canlı görüştük telefonda.. 'Avrupa'ya gitmek istiyorum' dedi. O olmayınca Ahmet Nur Çebi arayıp şartları kabul etti. Transfer çalımı falan söz konusu değil. Fenerbahçe ile sadece takas olursa bu iş gerçekleşecekti. Yoksa Fenerbahçe çıkıp son anda '5 milyon euro veriyoruz' deseydi de olmazdı." demişti.