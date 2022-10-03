Son Dakika: Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç tam not aldı!

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Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, derbideki oyunuyla taraftarın gönlüne girdi. Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 0-0 sona ererken Siyah-Beyazlı takımda performansıyla en çok konuşulan isim Tayyip Talha Sanuç oldu.

Transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan transfer edilen Tayyip Talha, Beşiktaş formasını ilk olarak Başakşehir maçında oyuna sonradan girerek giymişti. Başakşehir maçında Necip Uysal'ın hatası ve taraftarın da tepkisiyle İstanbulspor maçına 11'de başlayan Tayyip Talha, karşılaşmanın 50. dakikasında baş dönmesi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe derbisine 11'de başlayan 22 yaşındaki stoper, hem Romaın Saiss ile iyi bir ikili oldu hem de gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazandı.

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TAYYİP TALHA SANUÇ'UN İSTATİSTİKLERİ

90 dakika sahada kalan Tayyip Talha, Romaın Saiss ile birlikte hava toplarına hakimiyet kurdu. 3 hava topu kazanan genç stoper, 3 de top çaldı.

Kaleye giden bir topu durduran Tayyip Talha, 4 ikili mücadele kazandı 27 isabetli pas verdi. Genç stoper, Weghorst ve Josef'in ardından koşu mesafelerinde ise 11.2 kilometre ile üçüncü oldu.

"İYİ SİNYALLER VERDİK"

Maçın sonunda açıklamalarda bulunan Tayyip Talha, 'Benim için ilk derbi maçıydı çok özeldi. Takım için her şeyi yaptım, kazanmayı istedik ama olmadı. Mücadele ettik, iyi sinyaller verdik, Gol yemedik o sevindiriciydi. İyi yoldayız takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, umarım daha çok çalışacağız ve galibiyetlerle devam edeceğiz. Bugün sahada yüreğimizi vermemizi söyledi hocamız. Ben de elimden geleni yaptım umarım yapmışızdır" dedi.