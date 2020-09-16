Son Dakika | Beşiktaş'ta tam 12 koronavirüs vakası!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.



Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!