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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta tam 12 koronavirüs vakası!
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Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 18:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta tam 12 koronavirüs vakası!

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Beşiktaş Kulübü, akademi bünyesindeki sporcular, teknik kadro ve idari personele yapılan Covid-19 testleri sonucunda 7 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Son Dakika | Beşiktaşta tam 12 koronavirüs vakası

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