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Son dakika: Beşiktaş'ta takas formülü: Ver Sörloth'u, al Ersin'i | Transfer haberi

#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Sörloth
Son dakika: Beşiktaşta takas formülü: Ver Sörlothu, al Ersini | Transfer haberi
İsmail ER

Menajerler, Ersin için Leipzig adına Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Teklif gelirse takas istenecek. Teknik direktör Valerien İsmael’in çok istediği Norveçli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi, eğer Ersin’i isterse Kartal bunu fırsata çevirmeyi planlıyor. Beşiktaş ayrıca, sola düşündüğü Eren Elmalı için de Kasımpaşa’ya takas önerecek.

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Beşiktaş’ın kapısını çalan menajerler, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzg’in kaleci Ersin Destanoğlu için talepte bulunduğunu belirtirken siyah beyazlı yönetim, “Yetki belgesi getirin, öyle konuşalım” yanıtını verdi. Bu olay, forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta Alexander Sörloth için umut oldu. Teknik direktör Valerien İsmael’in çok istediği Norveçli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi eğer resmi teklifte bulunursa, takas formülü masaya yatırılacak. Siyah beyazlı ekip böyle bir durumda Ersin Destanoğlu’na karşılık Sörloth’un bonservisini isteyecek.

EREN ELMALI’YA KARŞILIK AJDİN HASİC

Avrupa’da birçok talibi bulunan genç file bekçisi için son olarak Fransız ekibi Olympique Lyon 4 milyon Euro teklif etmiş ancak Beşiktaş 8 milyon Euro isteyince görüşmeler durmuştu. Kartal’da bir diğer takas ihtimali de Kasımpaşalı Eren Elmalı için... Eintracht Frankfurt’a gitmesi artık an meselesi olan Rıdvan Yılmaz için alternatif arayan siyah beyazlı kulüp, Kasımpaşa’nın milli sol beki Eren Elmalı’yı istiyor. Beşiktaş Eren Elmalı’ya karşılık Ajdin Hasiç’i vermeyi teklif edecek. Siyah beyazlı yönetimin bunun dışında da Kasımpaşa ile pazarlığa açık olduğu gelen haberler arasında.

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RAMADAN SOBHİ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

SÖzleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlanamayan Kanadalı futbolcu Cyle Larin ile ipleri koparan ve sol kanatta yeni bir isim arayan Beşiktaş Mısırlı Ramadan Sobhi ile anlaşmaya vardıysa da kulübü Pyramids FC ile el sıkışamadı. Mısır ekibi, 2020’de 5 milyon Euro karşılığında Huddersfield’dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol açık için sıkı bir pazarlık sürdürüyor. Sol kanat için diğer alternatifler ise geçen yıl Kasımpaşa’da kiralık olarak oynayan Standard Liège’den Jackson Muleka ve Altay’dan Kazımcan Karataş.

TiAGO TAMAM SIRA KULÜBÜNDE

Beşiktaş’ta forvet için düşünülen isimlerden biri de Watford’dan Tiago Çukur. A Milli Takım aday kadrosunda da yer alan 19 yaşındaki futbolcu ile el sıkışan siyah beyazlı kulüp, Watford ile anlaşma zemini arıyor. Kartal ilk etapta kiralama formülü ile masaya oturdu. Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımında oynayan Jordy Caicedo da bir diğer alternatif ancak Ekvadorlu futbolcunun kulübünün pazarlığı 4 milyon Euro’dan açması nedeniyle görüşmeler yavaş ilerliyor.

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#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Sörloth

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