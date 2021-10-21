Son dakika: Beşiktaş'ta Sporting maçı sonrası N'Sakala'nın bileti kesildi! Sergen Yalçın'ın kararı...

Beşiktaş'ın Sporting maçında taraftarların ıslıkladığı Fabrice N’Sakala’yı teknik heyet de gözden çıkardı. Sabah'ın haberine göre sezon sonu bitecek sözleşmesi 25 resmi karşılaşmada forma giymesi halinde 1 yıl daha uzayacak olan Kongolu futbolcu ile yola devam edilmemesi kararı alındı. N'Sakala'ya Sporting maçının ardından taraftar da tepki göstermişti.
Şu ana kadar 7 maçta görev alan 31 yaşındaki sol bek, kalan müsabakalarda sadece zorunlu hallerde şans bulacak. Bu mevkide artık forma düzenli olarak Rıdvan Yılmaz'a verilecek.
Böylelikle 25 maç sayısına ulaşamayacak olan N'Sakala ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
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