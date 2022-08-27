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Son dakika: Beşiktaş'ta sıra ayrılıklara geldi! Hasic, Montero ve Serdar Saatçı sürprizi...

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#Transfer#Beşiktaş#Montero
Son dakika: Beşiktaşta sıra ayrılıklara geldi Hasic, Montero ve Serdar Saatçı sürprizi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 09:54

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta ayrılacak yabancılar da büyük merak konusu. Genç yetenekleri için gelecek planlamaya devam eden Siyah-Beyazlı ekipte Hasic’in gelişim için başka takımları kiralanması bekleniyor. Ayrıca takımdaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Kara Kartal stoper mevkinde kontenjan açmayı hedefliyor ve performansı yetersiz görülen Montero’nun kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor. Kadro dışı olan Serdar Saatçı'da ise sürpriz bir gelişme var...

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Beşiktaş , genç yetenekleri için de gelecek planlamaya devam ediyor. 2020 yılında Dinamo Zagreb’ten altyapıya transfer edilen Hasic’in gelişim için kiralanması bekleniyor. Bu sezon için planlamada yer almayan Hasic’i isteyen ekiplerin başında Giresunspor geliyor. Boşnak oyuncuyla Göztepe de yakından ilgileniyor. Hem Giresunspor hem de Göztepe ihtimalini değerlendiren Beşiktaş, Hasic için en doğru formülü bulmayı hedefliyor.

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Welinton kalıyor Montero yolcu

Kartal’da ayrılacak yabancılar merak konusu... Fanatik'in haberine göre Siyah-Beyazlı yönetim, takımdaki yabancı sayısını azaltmak isterken stoper mevkinde kontenjan açmayı hedefliyor. Suudi Arabistan’ın El İttifak takımından teklif alan ancak transferi gerçekleşmeyen Welinton’un takımda kalma ihtimali güçlenirken, performansı yetersiz görülen Montero’nun ise kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

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Serdar Saatçı’da planlar değişebilir

Siyah-Beyazlılar’da Dele Alli transferi nedeniyleyabancı sınırı konusunda ilk 11’de nasıl tercih yapılacağı merak konusu oldu. Kara Kartal’ın stoper bölgesinde yerli olarak Emrecan Uzunhan ve Necip Uysal dışında alternatifi bulunmazken kampta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı’nın yeniden gündeme geldiği ifade edildi. Teknik direktör Valerien Ismael ve yönetimin Serdar konusunu tekrar masaya yatıracağı belirtilirken transferde yerli oyuncularda mali noktalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle genç oyuncuya af çıkabileceği bildirildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Montero

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