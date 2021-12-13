Son Dakika: Beşiktaş'ta sıcak saatler! Sergen Yalçın sonrası yeni teknik direktör Sabri Lamouchi mi olacak? Mbaye Diagne detayı...

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Spor Arena Dış Haberler - Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen son isim Fransız teknik adam Sabri Lamouchi oldu.

The Athletic'te yer alan habere göre; 50 yaşındaki çalıştırıcı, siyah beyazlı ekibin başına geçmesi muhtemel teknik direktörler arasında en önemli aday konumunda. Fransız teknik adamın, diğer adaylardan bir adım önde olduğu öne sürüldü.

İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'tan ayrıldıktan sonra son olarak Katar takımı Al-Duhail'i çalıştıran Sabri Lamouchi'nin oynattığı futbol karakteri ve metodolojisiyle Beşiktaş'a çok uygun olduğu kaydedildi.

AVANTAJLARINI SIRALADILAR

Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Georges-Kevin Nkoudou ve Welinton gibi isimleri yakından tanıyor olması büyük bir avantaj olarak gösterilen 50 yaşındaki teknik adamın ayrıca birçok yabancı dili çok iyi seviye konuşuyor olmasına vurgu yapıldı.

Ofansif futbol anlayışıyla dikkat çeken Fransız teknik adamın, kulüp içerisinde zorlu koşullarla baş etme ve yıldız oyuncuları sorun yaşamadan yönetebilme gibi yetileriyle Beşiktaş'ta son dönemde bu konularda yaşanan sorunlara çözüm olacağı belirtildi.

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DAMGA VURDU AMA GÖREVİNE SON VERİLDİ

Sabri Lamouchi, 2019-2020 sezonunda Nottingham Forest ile Championship'i 7. sırada tamamlayarak kulübün son 9 sene içerisindeki en iyi derecesini elde etmiş ancak son 6 haftada hiç galibiyet alamaması sebebiyle görevine son verilmişti.

Son haftalarda şampiyonluğu kaçırdığı ve Premier Lig'e yükselebilmek için play-off oynama şansını da son virajda averajla kaybettiği için şimşekleri üzerine çeken Fransız teknik adam, yalnızca iki hafta sonra Katar macerasına başladı ve Al Duail'in başına geçti. Sabri Lamouchi yönetimindeki Al Duhail, geçen sezonu ikinci sırada tamamladı.

Nottingham Forest'ta 55 resmi maçta 1.38 puan ortalaması yakalayan Fransız çalıştırıcı, 35 maç görevde kaldığı Al Duhail'de ise 1.86 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturdu.

Nottingham Forest'ta 50 maçta 20 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Fransız teknik adam, Al-Duhail'de ise 35 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

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Al-Duhail, Sabri Lamouchi yönetiminde 74 gol atarken kalesinde 48 gol gördü. Nottingham Forest ise 63 gol atarken 65 gol yedi.

DIAGNE'Yİ TRANSFER ETMEK İSTEMİŞTİ

Nottingham Forrest'ın Sabri Lamouchi döneminde bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne için teklif vermeye hazırlandığı öne sürülmüştü. Nottingham Post'ta yer alan habere göre, 28 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Nottnigham Forrest öne çıkıyordu.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Championship ligi ekibinin, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6-8 milyon Euro civarında bir teklif vermeye hazırlandığı iddia edilmişti.

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Nottingham Post gazetesi ayrıca, dönemin teknik direktörü Sabri Lamouchi'nin de açıklamalarına yer vermişti. Forrest'ın menajeri Lamouchi, Diagne transferine ilişkin, "Her oyuncunun bu takımla isminin anılması çok normal" ifadesini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ BUGÜN TOPLANIYOR

Sıkıntılı geçen günlerin ardından Kayserispor galibiyetiyle rahat nefes alan Beşiktaş’ta gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı var. Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında Önder Karaveli ile çıktığı ilk sınavdan galibiyetle ayrılan Kartal’da yönetim bugün Vodafone Park'ta bir araya gelip yeni hoca konusunu masaya yatıracak.

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Siyah-beyazlı yönetim tercihini yabancı bir teknik adamdan yana kullanmayı düşünüyor. Ahmet Nur Çebi yönetiminin yabancı bir teknik adamı göreve getirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Yeni teknik adama bu zirvede karar verilmesi ve kararın ilerleyen saatlerle açıklanması bekleniyor.

EMRE KOCADAĞ NELER DEMİŞTİ?

"Yerli - yabancı konusunda bir şey söyleyemiyorum şu anda. Sezon ortasındayız, kimler uygun, kimler projemize uyuyor. Bunlara bakacağız. İsim noktasında konuşmak doğru olmaz. Çok değerli hocalar var. Başkanımız ve şprofesyonellerimizle gereken değerlendirmeyi yapacağız. Fenerbahçe maçı öncesine yetiştirmeye çalışacağız. İsmi geçen herkes çok değerli isimler ama hiçbir isim üzerinde düşünmedik henüz."

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PINHERIO İLE ANLAŞMAYA VARILDI MI?

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası birçok isim Beşiktaş ile anılırken yönetimin Portekiz ekibi Estoril’i çalıştıran Bruno Pinheiro ile ciddi şekilde ilgilendiği biliniyor. Pinheiro, genç takımlarda çalıştıktan sonra geçen sezon başına geçtiği Estoril’i 2. Lig’de şampiyon yaparak 1. Lig’e çıkarmayı başarmıştı.

Bu sezon da Estoril ligde 14 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi ile 5. sırada bulunuyor. Estoril dün Belenenses’i 1-0 yenerken maçtan sonra Beşiktaş iddiaları sorulan 45 yaşındaki teknik adamın, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama ben Estoril’in teknik direktörüyüm, çok mutluyum” yanıtı vermesi dikkat çekti.

Bruno Pinheiro’nun siyah beyazlıların teklifine prensipte ‘Evet’ yanıtını verdiği öğrenildi. Yönetimin Portekizli hocayı ikna etmek için temaslarını sıklaştırması beklenirken, diğer adaylar arasında Şenol Güneş ve Okan Buruk’un isimleri öne çıkıyor.

ŞENOL GÜNEŞ VE OKAN BURUK İDDİALARI

Bruno Pinheiro’da ısrar edecek olan siyah beyazlılar olumsuz yanıt gelirse rotasını diğer isimlere çevirecek. Yerli adaylar arasında Şenol Güneş ve Okan Buruk’un isimleri öne çıkıyor.

BRUNO PINHEIRO KİMDİR?

Antrenörlük kariyerine Benfica altyapısında başlayan Bruno Pinheiro Belenenses, Electrico gibi kulüp takımları ve Katar U19 ve U 20 milli takımlarını çalıştırdı. Pinheiro, Estoril'den önce Belçika'nın Eupen takımında yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Bruno Pinheiro, geçen sezon göreve geldiği Estoril'i 2. Lig'de 1. Lig'e çıkarmıştı. Başarılı performansını bu sezon da sürdüren Pinheiro'nun Estoril'i Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından Portekiz Ligi'nde 5. sırada bulunuyor.

DANIEL FARKE 'HAYIR' DEDİ

Sergen Yalçın’ın istifasının ardından vakit geçirmeden teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş, önceki gün temas kurduğu Daniel Farke’den olumsuz yanıt aldı. Alman Sport1’den Patrick Berger’in iddiasına göre Farke, 1,5 yıl için 2 milyon Euro teklif eden siyah beyazlılara, “Böyle büyük bir kulüp tarafından istenmek benim için onur verici ancak sezon ortasında bir takım devralmak istemiyorum. Şu anki planım sezon sonuna dek dinlenmek” karşılığını verdi.

THORSTEN FINK VE HANNES WOLF İLE GÖRÜŞÜLDÜ AMA...

Farke'nin ardından Thorsten Fink ve Hannes Wolf ile temasa geçildi. İki teknik adamla yapılan görüşmelerden de beklenen sonuç çıkmayınca yönetim, yerli teknik direktöre dönme kararı aldı.

RIZA ÇALIMBAY: HABERİM YOK

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında olan Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı gün kendisine konuyla ilgili sorulan soruya; "Benim şu an hiçbirinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ben antrenman yaptım ve antrenman biter bitmez söyleşiye geldim. Bu sorularla burada karşılaştım. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Önceliğimiz Galatasaray maçı. Sivas ve camia için çok önemli. Takımımız ve bizler için çok önemli. Tek düşüncemiz maçı iyi şekilde bitirmek." yanıtını vermişti.

EDIN TERZIC DÜŞÜNÜLMÜYOR

Beşiktaş taraftarı, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Edin Terzic ismini sosyal medyada gündeme getirdi ancak bu ismin düşünülmediği ifade ediliyor. Edin Terzic, Slaven Bilic'in Beşiktaş'ta yardımcılığını yapmıştı.

ABEL FERREIRA İDDİASI

Brezilya basını geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın Palmeiras'ın Portekizli teknik direktörü Abel Ferreira ile ilgilendiğini iddia etmişti. 42 yaşındaki Teknik Direktör Palmeiras'ta son iki yılda art arda iki kez Copa Libertadores şampiyonluğu yaşadı. Globo'nun haberinde Ferreira'nın Al Nassr'ın teklifini reddettiği ifade edilmişti.

KENAN KOÇAK, MEHMET ÖZDİLEK VE TAYFUR HAVUTÇU SÖYLENTİLERİ

A Milli Takım’da Stefan Kuntz’un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, kulübün eski futbolcularından Mehmet Özdilek ile Tayfur Havutçu da gündeme gelmişti.