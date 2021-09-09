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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ndan devşirme sinyali! "Kadroda birkaç oyuncuyu..."

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Son dakika haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer döneminde kadroya yerli bir stoper alınamamasının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Sergen Yalçın, kadro içerisinde oyuncu devşireceğinin sinyalini verdi.

Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türk stoper alınamaması nedeniyle kadrodan bir oyuncuyu stoper mevkisine devşireceğini söyledi.

Son ana kadar yapılan çalışmalar için yönetime teşekkür eden Yalçın “Transfer olmaması çok da önemli değil elimizdeki mevcut kadro başarılı ve etkili. Stoper mevkiinde görev yapacak birkaç oyuncu düşünüyorum. Belki de mevkilerde devşirme yapacağım” dedi.

Son Dakika Haber: Sergen Yalçından çarpıcı açıklamalar Hesap versin, haddini bildiririz
Son Dakika Haber: Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar! 'Hesap versin, haddini bildiririz'

PJANIC'E COŞKULU KARŞILAMA

Beşiktaş’ın Barcelona’dan kiraladığı Miralem Pjanic, Bosna ile Dünya Kupası eleme maçlarına çıkmasının ardından İstanbul’a geldi. 31 yaşında orta sahaya coşkulu bir karşılama yapıldı.

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçınndan devşirme sinyali Kadroda birkaç oyuncuyu...

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