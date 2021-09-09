Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ndan devşirme sinyali! "Kadroda birkaç oyuncuyu..."

Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türk stoper alınamaması nedeniyle kadrodan bir oyuncuyu stoper mevkisine devşireceğini söyledi.

Son ana kadar yapılan çalışmalar için yönetime teşekkür eden Yalçın “Transfer olmaması çok da önemli değil elimizdeki mevcut kadro başarılı ve etkili. Stoper mevkiinde görev yapacak birkaç oyuncu düşünüyorum. Belki de mevkilerde devşirme yapacağım” dedi.

PJANIC'E COŞKULU KARŞILAMA

Beşiktaş’ın Barcelona’dan kiraladığı Miralem Pjanic, Bosna ile Dünya Kupası eleme maçlarına çıkmasının ardından İstanbul’a geldi. 31 yaşında orta sahaya coşkulu bir karşılama yapıldı.

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