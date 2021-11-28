Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılması durumunda 2 aday var

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Spor Servisi - Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın göreve devam edip etmeyeceği, bugün başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı toplantıdan sonra belli olacak.

"ÇÖZÜM BULAMIYORUZ, SORUMLUSU BENİM, BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor maçı sonrasında kötü gidişat ve takımdaki geleceği hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait. Bu durumun sorumlusu benim, biraz da onu söylemek lazım. Futbol, insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor. Taraftarımızdan kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlar birçok şeyi hak ediyorlar. Bu sezon maalesef istediklerini veremedik, bunun da sorumlusu benim doğal olarak. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum.

"B PLANIMIZ YOK, DEVAM ETMEYİ TERCİH EDERİM"

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Başkan Ahmet Nur Çebi, 4-0 kaybedilen maç sonrası Sergen Yalçın'ın durumuyla ilgili şunları söyledi:

Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim. B planını bu saate kadar düşünmedik. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir.

İKİ ADAY: ŞENOL GÜNEŞ VE MEHMET ÖZDİLEK

Yalçın ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük için en kuvvetli adayın, Beşiktaş’ın bir başka efsanesi Mehmet Özdilek olduğu belirtildi.

‘Şifo’ lakaplı Özdilek, son olarak görev yaptığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan 30 Kasım 2020’de ayrılmıştı.

İkinci aday, 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştırıp 2 şampiyonluk kazandıran Şenol Güneş. 2.5 yıl süren A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden 10 Eylül’de ayrılan Güneş, halen boşta.

YABANCI BİR İSİM DE LİSTEDE

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Özdilek ve Güneş’in dışında ismi gizli tutulan yabancı bir teknik adamın da gündemde olduğu öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Beşiktaş'ta 4 yıl görev yapan Şenol Güneş, bir süre önce Fenerbahçe'nin başına geçeeği yönünde haberler çıkınca bir açıklama yapmış ve hangi büyük takım kötü gitse isminin o kulübe yazıldığını söylemişti:

"Son dönemlerde maçları bile doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum. Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."