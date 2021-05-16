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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2021 - 08:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanacak mı? Gece yarısı müjdeledi...

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Beşiktaş Kulübü yöneticisi Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'la sözleşme yenileme konusunda herhangi bir sorun yaşayacaklarına inanmadığını söyledi ve imza için tarih verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımdaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun geldiği Göztepe maçının ardından Beyaz TV'ye görüntülü bağlanarak tarihi zaferi değerlendiren başarılı teknik adam, Beşiktaş ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya cevap verdi.

Sergen Yalçın, "Daha salı günü maç var, kontrat için henüz bir görüşme olmadı. Salıya kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

EMRE KOCADAĞ MÜJDEYİ VERDİ!

Öte yandan Beşiktaş Kulübü yöneticisi Emre Kocadağ ise Sergen Yalçın'la yeni kontrat konusunda sorun yaşamayacaklarına inandığı söyleyerek taraftara müjdeyi verdi.

TV100'e konuşan Emre Kocadağ, "Hocamızla haftaya oturur konuşuruz. Bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah onu tatile sözleşme imzalamış bir şekilde göndeririz." dedi.

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçınla yeni sözleşme imzalanacak mı Gece yarısı müjdeledi...

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