Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni maaşı için flaş iddia!

Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak Beşiktaş kulüp tarihine geçen Sergen Yalçın’ın takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Yönetimin, yeni kontrat için Türkiye Kupası finalinin ardından masaya oturacağı başarılı çalıştırıcının, maaşında artış beklediği bildirildi. Mevcut kontratında senelik 7 milyon TL kazanan Sergen hocanın, talebinin yıllık 30 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. (Fanatik)

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