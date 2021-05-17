MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni maaşı için flaş iddia!
GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni maaşı için flaş iddia!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.05.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni maaşı için flaş iddia!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş ile imzaladığı mevcut kontratında senelik 7 milyon TL kazanan Sergen Yalçın'ın yeni talebinin yıllık 30 milyon TL civarında olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak Beşiktaş kulüp tarihine geçen Sergen Yalçın’ın takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Yönetimin, yeni kontrat için Türkiye Kupası finalinin ardından masaya oturacağı başarılı çalıştırıcının, maaşında artış beklediği bildirildi. Mevcut kontratında senelik 7 milyon TL kazanan Sergen hocanın, talebinin yıllık 30 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. (Fanatik)

Ahmet Nur Çebiden flaş itiraf 675 milyon...
Ahmet Nur Çebi'den flaş itiraf! 675 milyon...
Efsane cevap Googlea bak anlarsın
Efsane cevap! "Google'a bak anlarsın!"

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçının yeni maaşı için flaş iddia

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi