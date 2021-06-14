Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın şampiyonluk primi 5 milyon lira

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın’a şampiyonluk priminin bu hafta verileceğini açıkladı.

Sözleşmesinde yer alan özel madde gereği 5 milyon TL almaya hak kazanan 48 yaşındaki teknik adamın yeni mukavelesinin de bu hafta imzalanması bekleniyor.

Çebi, takımı zor şartlarda zafere taşıyan Yalçın ile bu hafta anlaşmaya imza atacaklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Sözleşme için sıkıntı yok. Fakat sezon bitiminden bu güne kadar tanıdık tanımadık herkes beni arıyor. Biz her şeyin farkındayız. Sergen Yalçın kulübümüzün değeridir. Ne başkasıyla görüşürüz ne de anlaşırız. Birlikte daha büyük başarılara yelken açacağız.”

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...