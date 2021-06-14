MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSon Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın şampiyonluk primi 5 milyon lira
GeriSpor Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın şampiyonluk primi 5 milyon lira
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 14.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın şampiyonluk primi 5 milyon lira

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın şampiyonluk primi 5 milyon lira

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmede yer alan başarı ödülünün bu hafta ödeneceğini söyledi.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın’a şampiyonluk priminin bu hafta verileceğini açıkladı.

Sözleşmesinde yer alan özel madde gereği 5 milyon TL almaya hak kazanan 48 yaşındaki teknik adamın yeni mukavelesinin de bu hafta imzalanması bekleniyor.

Çebi, takımı zor şartlarda zafere taşıyan Yalçın ile bu hafta anlaşmaya imza atacaklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Sözleşme için sıkıntı yok. Fakat sezon bitiminden bu güne kadar tanıdık tanımadık herkes beni arıyor. Biz her şeyin farkındayız. Sergen Yalçın kulübümüzün değeridir. Ne başkasıyla görüşürüz ne de anlaşırız. Birlikte daha büyük başarılara yelken açacağız.” 

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın’ın şampiyonluk primi 5 milyon lira

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi