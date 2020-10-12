Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın raporu ortaya çıktı!

Süper Lig’de şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kalan ve eleştiri oklarının sert şekilde çevrildiği Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, 5 ismi kadro dışı bırakmıştı. Bu oyuncular Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Umut Nayir, Jeremain Lens ve son olarak da Tyler Boyd olmuştu. Sergen Yalçın'ın söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime gönderdiği rapora ortaya çıktı.

İşte oyuncu oyuncu tecrübeli hocanın, bu futbolcuları neden kadronun dışında bıraktığı;

Nicolas Isimat-Mirin

Stoper olarak aramızdaydı ancak bize bu pozisyonda öne taşıyacak biri lazımdı. Mirin bunu yapabilecek düzeyde değil. Bu noktada ayrılık her iki taraf için de en iyisi.

Douglas

Tecrübeli bir oyuncu. Aslında geçmiş kariyeri de oldukça iyi. Ama ne zaman durumunu sorsam, “Hazır değilim” diyor. Çabası da yetersiz. Zaten aylardır oynamamış. Neyin hazır olamaması bu anlamış değilim. Bu saatten sonra bizimle olmasın.

Umut Nayir

Antrenmanlarda istekli çalışmaktan kaçmıyor. Ama bir türlü üstüne koyamadı. Şu anda forvet pozisyonu yükünün altında ezilir. En iyisi onunla yolları ayırmak.

Jeremain Lens

Kariyeri ve ismi ne olursa olsun, geçmiş başarılarla futbol oynanmıyor. Bu haliyle de takıma hiçbir katkısı yok. Camia da tepkili ve kariyerini başka yerde sürdürmesi daha iyi. (Fanatik)

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