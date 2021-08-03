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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Tyler Boyd'a yeşil ışık

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Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Tyler Boyd'a yeşil ışık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezonda ABD’li oyuncuya da şans verecek. Geçen sezon ligde ilk 4 hafta oynadıktan sonra lisansı askıya alınan, 2. yarıda Sivas’a kiralanan Tyler Boyd takımın 14 yabancısından biri olacak.

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başından bu yana antrenmanlarda başarılı performans sergileyen Tyler Boyd için olumlu rapor verirken, geçen yıl sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Ajdin Hasic’in kiraya verilmesi konusunda görüş bildirdi.

Siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile konuşan Yalçın “Şu anda kadromuzda Boyd hariç 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Ghezzal, Alex Teixeira, Diego Costa gelirse kadro tamamlanır” dedi.

MÜJDELi HABERLER GELiR

Beşiktaş’ın TFF’nin belirlediği limitlerin dışına çıkamadığını ifade eden Sergen Yalçın “Sahada mücadele edecek 11 kişiyi mutlaka oluşturacağız. Ama Şampiyonlar Lig'inde istikrarlı bir kadro ile oynamak istiyoruz. Bu konuda yönetimimiz inanılmaz çalışıyor. Görüşmelere şahit oluyorum bu hafta müjdeli haberler gelir” diye konuştu.

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçından Tyler Boyda yeşil ışık

KARTAL’DA OKEREKE iDDiASI

Beşiktaş’ın, 1997 doğumlu Nijeryalı forvet David Okereke’yi transfer etmek istediği öne sürüldü. Belçika basınından Het Nieuwsblad’a göre siyah beyazlılar; Club Brugge nezdinde nabız yoklamayı başladı.

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