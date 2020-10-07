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Haber Giriş: 07.10.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer tepkisi

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer tepkisi
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı toplantının detayları belli oldu.

Beşiktaş'ta önceki gün Başkan Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında yapılan 4 saatlik görüşmenin detayları ortaya çıktı.
Yalçın'ın Çebi'ye yapılan transferlerden memnun kalmadığını söyleyerek sitemde bulunduğu öne sürüldü.

Yalçın'ın, istediği oyuncuların alınmadığını söyleyerek, "Durumunuzu biliyorum ama transferde çok geç kaldık. Ne yazık ki elimde alternatifi geniş bir kadro yok" dediği belirlendi.

'BENDEN MUCİZE BEKLEMEYİN'

Takvim'in haberine göre özellikle ikinci bir forvet alınamadığı için Çebi'ye dert yanan Yalçın'ın, "Bu kadroyla benden mucizeler beklemeyin. Size başarı için garanti vererem" diyerek dert yandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Buna göre 4 futbolcunun sözleşmesinin askıya alınması gerekiyor.

Douglas, Mirin ve Lens kadro dışı. Bu oyunculara ek olarak Boyd, N'Koudou ve Ajdin Hasic'ten birinin daha lisansı dondurulacak.

Son Dakika | Beşiktaşta Sergen Yalçından transfer tepkisi

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