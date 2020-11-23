Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: 'Almayacağım!'

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

Futbol maçları oynanmadan kazanılmaz. Futbolcuların sahada göstereceği mücadele ve ortaya koyacağı karakter çok önemli. Kağıt üzerinde favori olmanın anlamı yok. Baskı yapacaklarını biliyorduk, o baskıdan iyi çıktık. Kazanmak çok önemliydi. Camia olarak zor bir dönem yaşıyoruz. Çok ayrılık yaşandı takımda. Birliktelik ortamını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da tabii biraz zaman gerektiriyor.

''DEFANSİF ORTA SAHA DİYE BİR ŞEY YOK''

Atiba her eve lazım bir oyuncu. Bazen değişik hamleler yapıyoruz, değişik pozisyonlarda oyuncular deniyoruz. Larin, sezon başında sol kanatta düşündüğümüz bir isim değildi. Ama onun arzusu, oynama isteği orada oynamasını sağladı. Futbolda artık defansif orta saha diye bir şey yok. Oyuncuların hepsi top rakipteyken savunmacı, top kendilerindeyken hücumcu. Ben böyle bakıyorum. Dünya futbolunda böyle bir şey yok artık.

ADEM LJAJIC NEDEN OYNAMIYOR?

Adem'i oynatmıyoruz ama şöyle bir durum var. Geçen sene çok iyi oynamaya başlamıştı, hasta oldu. Sezonu da öyle kapattı. Sezona başladığımız hafta tekrar sakatlandı. Hiç antrenman yapamadı. Öyle de bakmak lazım. Ljajic'in ilk 11'de oynamasından daha önce antrenman yapabilmesi lazım.

''FUTBOLCULARIN ÜZERİNE ÇOK GİTMEYELİM''

Koronavirüs çok üstümüze geldi. Yavaş yavaş oyuncularımız dönüyor. Ancak antrenman yapamıyor oyuncular. Dışarıda kalıyorlar, antrenman yapmadan maça çıkıyorlar ve yüksek performans bekliyoruz. Kolay değil bu. Bunlar da bir insan. Oyuncuların çok fazla üzerine gitmeyelim.

''ADEM YETENEKLİ FUTBOLCU AMA...''

Adem çok yetenekli bir futbolcu. Yeteneksiz değil ancak artık fiziksel olarak yeterli olmayan futbolcular tercih edilmiyor. Ama oynayabilmesi için o fizik gücünü yakalaması lazım. Adem de maç kazandıracak yetenek var. Biz de herkes oynayabilir. Yeter ki o mücadeleyi versin. Eğer mücadeleyi vermezsen oynamayacaksın, bu kadar basit.

''KALECİ ALMAYACAĞIM!''

Gençleri neden oynatmıyorsunuz diyorlar. Kalede oynatıyoruz, bu sefer neden kaleci almıyor diyorlar. Kaleci kesinlikle almayacağım. Doğrusu ne olursa olsun almayacağım. 16 yaşında üçüncü kalecimiz var. O da iyi bir kaleci olacak. Utku olmasaydı 16 yaşındaki Emre'yi oynatacaktık. Önemli değil.

FENERBAHÇE DERBİSİ YORUMU

Fenerbahçe derbisi güzel bir maç olacak. Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip, fizik gücü de iyi. Şansı olan, daha fazla konsantre olan kazansın. Fenerbahçe ile ilk kez derbi oynamıyoruz. Yıllardır oynuyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız tabii.

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