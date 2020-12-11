Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuşlar

Spor Arena / İsmail ER | Başarılarla dolu futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte de zirveye göz diken Sergen Yalçın, geçmiş yıllarda birçok oyuncuyu birer yıldıza dönüştüren mucizevi dokunuşlarını Beşiktaş’ta da sürdürüyor.

OZAN’IN TOPARLANMASINI SAĞLADI

Geçen yıl Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan’ı sadece 6 ay içinde yeniden parlatıp Fenerbahçe’ye dönmesini sağlayan ve efecan Karaca’yı A Milli Takım’a çıkaran Yalçın, Beşiktaş’ta ise Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Cyle Larin’in performanslarını en üst noktaya yükseltti...

ABOUBAKAR 5 GOL, 1 ASİST ÜRETTİ

Eski kulübü Porto’daki son iki sezonunda sakatlıkların da etkisiyle sadece 13 lig maçı oynayabilen Aboubakar, Beşiktaş’ta 8 karşılaşmada 5 gol, 1 asist üretti. Leicester City’deki kariyerinin son iki yılında yalnızca 4 gole etki eden Ghezzal, siyah beyazlı formayla çıktığı 6 maçta 3 asist yaptı.

LARIN RESMEN PATLAMA YAPTI

Sporting’de geçen sezon 17 maçta skora katkı yapamayan Rosier ise Sergen Yalçın’lı Beşiktaş’taki 5 maçta 3 asist üretti. Beşiktaş’ta 201718 ve 2018-19’da 16 maçta oynayıp 5 gol atabilen Larin ise Yalçın tarafından kanada geçirildikten sonra patlama yaptı. Kanadalı, 9 lig maçında 5 gol atıp, 1 asist yaptı. Öte yandan Ljajic ve Gökhan Töre’nin sakatlıkları nedeniyle Alanya karşısında forma giyemeyeceği ifade edildi.

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