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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2021 - 20:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

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Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, sezonun son haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

Camiamız sezon boyunca bize güvendi. Biz de sezon başından beri o inancı ve güveni boşa çıkarmamak için çok uğraştık. Her şeyimizi bıraktık, tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik. Allah nasip ederse, bugün de kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Gerisi nasip.

"En güçlü aday biziz"

Şampiyonluk için en güçlü adayı biziz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Kazanmaktan başka çaremiz yok, tüm planımız bunun üzerine.

Sakatlıklar, cezalılar, birçok durumla uğraştık. Zaman zaman pozitif, zaman zaman negatif şeyler yaşandı. Hedefimiz sezon sonunda buralarda olmaktı. Buraları gördük. Bundan sonra, son kısım kaldı.

Son dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçından şampiyonluk sözleri

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