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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! "Gereken tedbirleri..."

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Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! "Gereken tedbirleri..."

Son dakika haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları takımları değerlendirdi. Yalçın, “Dortmund; Haaland, Malen ve Thorgan Hazard gibi etkili hücumculara sahip. Sporting’in defansif yönü güçlü, Ajax’ın da teknik kapasitesi yüksek. Üç rakibimize karşı da çok dikkatli oynayacağız. Hem izleyenlere keyif veren hem de hedefine ulaşan bir Beşiktaş izleteceğiz" diye konuştu.

Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax karşısındaki şanslarını Hürriyet’e değerlendirdi.

Son Dakika Haberi... Beşiktaşın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Avrupa kupalarında oynayacakları maçların ülke puanı için de çok önemli olduğunu belirten Yalçın, “Turnuvaya kadar eksiklerimizi tamamlayacağız. Hem izleyenlere keyif veren hem de hedefine ulaşan bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Beşiktaşın Şampiyonlar Ligi kurasıyla ilgili flaş yorum
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kurasıyla ilgili flaş yorum!

Tüm rakiplerinin güçlü olduğunu ifade eden Yalçın, “Dortmund; Haaland, Malen ve Thorgan Hazard gibi etkili hücumculara sahip. Sporting defansif yönü güçlü bir takım. Ajax’ın teknik kapasitesi yüksek. Üç rakibimize karşı da çok dikkatli oynayacağız. Rakiplerimizin durumunu biliyoruz, gereken tedbirleri alacağız" diye konuştu.

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçından Şampiyonlar Ligi sözleri Gereken tedbirleri...

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