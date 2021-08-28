Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! "Gereken tedbirleri..."

Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax karşısındaki şanslarını Hürriyet’e değerlendirdi.

Avrupa kupalarında oynayacakları maçların ülke puanı için de çok önemli olduğunu belirten Yalçın, “Turnuvaya kadar eksiklerimizi tamamlayacağız. Hem izleyenlere keyif veren hem de hedefine ulaşan bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.

Tüm rakiplerinin güçlü olduğunu ifade eden Yalçın, “Dortmund; Haaland, Malen ve Thorgan Hazard gibi etkili hücumculara sahip. Sporting defansif yönü güçlü bir takım. Ajax’ın teknik kapasitesi yüksek. Üç rakibimize karşı da çok dikkatli oynayacağız. Rakiplerimizin durumunu biliyoruz, gereken tedbirleri alacağız" diye konuştu.

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