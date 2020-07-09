Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! Burak ve Gökhan...

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Kasımpaşa güçlü bir takım, çok iyi takım olmuşlar, aşağıdan hızla çıkmaları da tesadüf değil. Biz de çok zor bir maç oynadık, bu dönemde maç oynamak çok zor, zorlanıyoruz. Sakatlar, cezalılar çok fazla eksilmeye başladık. Bir an önce 3 maç bitsin ve dinlensinler

İNŞALLAH 3. BİTİRİRİZ

3. sırada bitirebilir miyiz bilmiyorum çünkü zor maçlarımız var. Belki 4 belki 5. olacağız ama bizim için en iyi sıra 3.'lük. İnşallah 3. sırada bitiririz.

UMARIM SEZONU KAPATMAMIŞLARDIR

Gökhan Gönül ile Burak Yılmaz yarın MR'a girecek. Benim tecrübeme göre 4 gün sonra maçımız var ve onları kullanacağımızı sanmıyorum. Umarım sezonu kapatmamışlardır.

BİR TAKIM BÖYLE EZDİRİLMEZ

Rakipler tekme atıyor, vuruyor ama kart yok. Ali Şansalan'ı beğenirim ama ona tavsiyem, biraz daha maç izlesin. Burada seyirci yokken, bir takım böyle ezdirilmez. Yarın buraya seyirci geldiğinde hakemler büyük sıkıntılar yaşar."