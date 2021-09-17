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Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına büyük övgü! 'İstek ve arzu üzerinden...'

#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortmund maçında sergilenen oyunu genel olarak beğendiğini ifade etti. Futbolcularıyla maçın bir değerlendirmesini yapan Beşiktaş Teknik Direktörü “Böyle bir takıma karşı oynamak hiç kolay değil. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da iyi bir sınav verdiniz. İsteğiniz ve arzunuz mükemmeldi” dedi.

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Spor Servisi - İsmail ER Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ın ortaya koyduğu futbol, siyah beyazlı camianın geleceğe yönelik ümitlerini daha da artırırken, teknik direktör Sergen Yalçın dün sabahki antrenman öncesi futbolcularına teşekkür etti.

600 milyon Euro’luk kadro değeriyle dünyanın en pahalı takımlarından biri olan Dortmund karşısında uzun süre başa baş mücadele ettiklerini ifade eden Yalçın, “Böyle bir takıma karşı, üstelik Şampiyonlar Ligi’nde oynamak kolay değil. Seviye ve tempo olarak çok yüksek bir maç oldu. İsteğiniz ve arzunuz mükemmel düzeydeydi. Uzun süre kafa kafaya oynadınız. Sonuç hepimizi üzse de ortaya koyduğunuz futbol hem beni hem camiayı ümitlendirdi. Bu açıdan sizi tebrik ediyorum” dedi.

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"İLK 2'YE GİREBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

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Sergen Yalçın, maçı biraz da şanssızlıktan kaybettiklerini belirterek, “Batshuayi’nin 6. dakikadaki pozisyonu gol olsa oyun başka bir şekilde devam edecekti. Dortmund geriye düşünce daha çok saldıran ve defansta çok açık veren bir takıma dönüşüyor. Biz de bu açıklardan yararlanıp goller bulabilirdik. Sonuçta bizim açımızdan iyi bir sınav olduğunu düşünüyorum. Artıların eksilerden çok daha fazla olduğu bir maç oynadık. Hem ben hem siz bazı eksiklerimizi görme ve kendimizi daha sağlıklı değerlendirme şansı bulduk” diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü ayrıca, Borussia Dortmund karşısında sergiledikleri futbolla grupta ilk 2’ye girebilecek potansiyele sahip olduklarını gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçından oyuncularına büyük övgü İstek ve arzu üzerinden...

SUKER: BEŞİKTAŞ'I ÇOK BEĞENDİM

Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Dortmund maçını, Hırvatistan Futbol Federasyonu eski başkanı Davor Suker de tribünden izledi. Yönetici Erdal Torunoğulları’nın davetlisi olarak İstanbul’a gelen Suker, karşılaşma sonrası, “Beşiktaş’ı çok beğendim. Tam bir Şampiyonlar Ligi takımı gibi oynadılar” dedi.

DORTMUND'UN YENİ RÜYA ÇİFTİ: HAALAND-BELLINGHAM

Avrupa medyası Şampiyonlar Ligi’ndeki Beşiktaş-Borussia Dortmund maçıyla ilgili haber ve yorumlarında Alman ekibinin gollerini atan Erling Haaland ve Jude Bellingham’ı öne çıkardı...

Şampiyonlar Ligindeki Beşiktaş - Dortmund maçında koşu mesafesi rekoruŞampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş - Dortmund maçında 'koşu mesafesi' rekoru

ALMANYA

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Bild: Bellingham, Haaland’ın takımdaki en iyi arkadaşlarından biri. İyi anlaşıyorlar. Dortmund’un yeni rüya çifti var!

İNGiLTERE

Mirror: Jude Bellingham neden farklı bir oyuncu olduğunu 25 dakikalık Şampiyonlar Ligi ustalığı ile gösterdi.

İSPANYA

Mundo Deportivo: Bellingham ve Haaland, Dortmund’u galibiyete taşıdı. Pjanic, imkansız paslarıyla pozisyonlar yarattı ama kaleci mucizevi kurtarışlar yaptı.

BELÇiKA

Walfoot: Borussia ilk 15 dakikada oldukça zorlandı, korkuttu ama Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmayı başardı.

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#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Sergen Yalçın