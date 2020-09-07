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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Mario Balotelli için transfer itirafı!
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Haber Giriş: 07.09.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Mario Balotelli için transfer itirafı!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Mario Balotelli için transfer itirafı!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mario Balotelli transferi için itiraflarda bulundu.

Basın toplantısında transferler hakkında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mario Balotelli hakkında da konuştu.

Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımın gündemine gelen İtalyan golcü hakkında şu sözleri kullandı;

''Bir tek Mario Balotelli transferine onay vermedim. Benim soru işaretlerim vardı, yüksek maliyeti olan bir oyuncu için bu riski almam. Siz istiyorsanız alın dedim. Maliyeti, seviyesi uygunsa kapımız herkese açık. Kararlar ortak alınıyor.''

Son Dakika | Beşiktaşta Sergen Yalçından Mario Balotelli için transfer itirafı

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