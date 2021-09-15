Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maça saatler kala flaş karar! Borussia Dortmund karşısında kafasındaki 11...

Spor Servisi - İsmail ER | UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu’ndaki ilk maçında bugün Almanya’nın Borussia Dortmund takımını konuk edecek.

Vodafone Park’ta saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, EXXEN dijital platformundan canlı yayınlanacak.

UMUT, VIDA VE TEIXEIRA YOK

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Borussia Dortmund’da ise 8 futbolcu; Thorgan Hazard, Schulz, Emre Can, Reyna, Morey, Zagadou, Coulibaly ve Schelmer sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

MUHTEMEL 11'LER ŞU ŞEKİLDE:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, NSakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

BORUSSİA DORTMUND: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland.

SERGEN YALÇIN İÇİN BİR İLK!

Bugünkü maç Sergen Yalçın için bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.

Siyah beyazlılarda Ersin, Rosier, Rıdvan, Welinton, Larin ve Kenan da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın’la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak. C Grubu’ndaki diğer karşılaşmada Portekiz ekibi Sporting Lizbon, TSi 22.00’de Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk edecek.

NKOUDOU KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Kevin Nkodou'nun Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

UĞUR MELEKE: BEŞİKTAŞ, ALMANYA'NIN BEŞİKTAŞ'INA KARŞI

Alman ekibi tıpkı Beşiktaş gibi savunmayı çok öne çıkarıyor ve risk alıyor. Stoperleri oyun kuruyor, kısa mesafede oynuyor ve sizi boğuyorlar. Ancak bu tarz oynayan tüm takımlar gibi en önemli handikapları atak tamamlamak. Eğer yaptıkları atağı autla, kornerle bir şekilde tamamlarlarsa sorun yok. Ama tamamlayamazlarsa defansta çok boşluk veriyorlar. Bundesliga’da 4 maçta 9 gol yemeleri de büyük ölçüde bu yüzden.

Beşiktaş, belki de Şampiyonlar Ligi’ndeki 32 ekip içinde kendisine en çok benzeyen takımla oynayacak bu akşam: %63’le Bundesliga’nın topa en fazla sahip olanı, ligin en fazla pas yapanı, en fazla yerden oynayanı Dortmund. Ancak aynen Beşiktaş gibi savunmayı çok öne çıkarıyor, çok risk alıyorlar. Hava toplarında da sorun yaşayabiliyorlar. Sergen Yalçın ve Marco Rose’den hangisi içindeki diğer karakteri, kendi panzehrini yani Bay Hyde’ını bulabilirse, onun planı işleyecek bu gece...

TEK BAŞINA HAALAND 100 MİLYON EURO

600 MİLYON EURO’LUK KADRO DEĞERİNE SAHİP

Borussia Dortmund, şu anda dünyanın en göz hoş gelen futbolunu oynayan takımlarından biri. 600 milyon Euro’ya yaklaşan bir takım değerine, şu anda 100 milyondan daha kıymetli olan Haaland’a ve o seviyeleri zorlayabilecek Bellingham, Moukoko ve (sakat) Reyna gibi yüksek potansiyelli oyunculara sahipler. Bu grubun doğal favorisi konumundalar ve hatta 6 maçın hepsini kazansalar Avrupa’da kimseyi şaşırtmayacak seviyedeler. Ancak futbolda hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ve dünyadaki her takım gibi Borussia’nın da zafiyetleri var.

BİRÇOK İSTATİSTİKTE BAYERN’DEN İYİLER

HÜCUMA HER ZAMAN KALABALIK ŞEKİLDE GELİYORLAR

Marco Rose idealist bir teknik adam. Kolay tarif edilebilir, anlaşılabilir, göze hoş gelen bir oyun anlayışı var ve Bundesliga’da birçok istatistikte Bayern Münih’in önünde olacak kadar da iyiler. Topla Bayern’den yüzde 5 daha fazla oynuyorlar. Dört maçın toplamında 3 bin 45 pasla Bundesliga’da lider konumundalar. Bu pasların 1488’ini üçüncü bölgede yapıyorlar. Ve 1953’ünü yerden oynuyorlar.

Tüm bu verilerde de zirvedeler. Hücuma kalabalık geliyorlar, bekleri ofansif. Stoperleri oyun kuruyor, kısa mesafede oynuyor ve sizi boğuyorlar. Ancak bu tarz oynayan tüm takımlar gibi en önemli handikapları atak tamamlamak.

Eğer yaptıkları atağı autla, kornerle, taçla bir şekilde tamamlarlarsa sorun yok. Ama tamamlayamazlarsa tek ayakta yakalanıp defansta çok boşluk veriyorlar. Bundesliga’da 4 maçta 9 gol yemeleri de büyük ölçüde bu yüzden.

JOSEF VE ATİBA ANAHTAR OYUNCULAR

Aslında Beşiktaş’ın Süper Lig’deki oyun tarifi de Dortmund’dan farklı değil. Sergen Yalçın’ın oyununda stoperler kilit pozisyonda. 2020-21 sezonunda Süper Lig’de tüm oyuncular içinde rakip yarı sahada isabetli pas sayısında Welinton’un üçüncü olması bunun net bir kanıtı.

OYUNU 3. BÖLGEYE YIKIYORLAR

Beşiktaş da oyunu üçüncü bölgeye yıkmayı seviyor, Meunier-Guerrerio kadar olmasa da bekleriyle atak yapmayı seviyor ve topsuz oyundan hoşlanmıyor. Ancak Beşiktaş, Süper Lig’de kaybettiği topları geri kazanma konusunda bu sezon ustalaştı. Geçen hafta Malatya’ya karşı hücumda kaybettikleri topları o kadar çabuk geri kazandılar ki, rakiplerine neredeyse hiç geçiş fırsatı tanımadılar. Eğer Vodafone Park’ta da strateji topa sahip olmak ya da en azında eşit bölüşmek olacaksa Josef-Atiba’ya çok iş düşecek. Çünkü Beşiktaş da hücumda kaybettiği topları çabuk geri kazanmak ya da en azından geçişleri faullerle kesmek zorunda.

UZUN STOPERLER İYİ BİR GOL SEÇENEĞİ OLABİLİR

HAVA TOPLARINDA BUNDESLİGA’NIN EN KÖTÜSÜ

Dortmund’un sevmediği oyunsa hava oyunu. Bu sezon Bundesliga’da 99 hava topu mücadelesi ve 55 kazanç ile son sıradalar. Beşiktaş’ın Dortmund’a karşı elbette topu havaya kaldırmasını beklemiyorum. Siyah beyazlılar da kaliteli ayaklardan oluşan, olumlu futbol oynayan bir takım. Ancak özellikle stoper tercihini yaparken şunun da farkında olmak lazım: Uzun bir stoper hücumda duran toplarda da bir gol seçeneği olabilir.

OYUN SİSTEMLERİ ÇOK BENZİYOR

Bu eşleşmeyi Türkiye’nin Beşiktaş’ıyla Almanya’nın Beşiktaş’ı olarak okuyabilirsiniz. Ya da Almanya’nın Dortmund’uyla Türkiye’nin Dortmund’u olarak... İki hocanın da maç öncesi cevaplamaları gereken soru sanırım şu:

Ben kendi takımımın rakibi olsaydım nasıl oynardım? Kendi takımımı nasıl durdururdum, hangi açıklarımın üzerine giderdim? Tabii ki iki takımın seviyesi aynı değil. Dortmund bir elit kategori takımı. Ancak oyun tipolojisi olarak iki ekibin benzediğinin de altını çizmek şart.