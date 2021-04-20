Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: 'En büyük aday biziz, diğerleri...'

Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde;

Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman, burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içindeydi zaten. Hala öndeyiz. Aboubakar'ı kaybettik büyük bir ihtimal, Larin de sakatlandı. Larin'i keyfimden çıkartmadım. İki futbolcuyu da sakatlık nedeniyle çıkarttım. Bazı oyuncu değişikliklerinde açıklama yapmama rağmen eleştiriler oluyor.

'EN İYİSİ FIRAT AYDINUS OLDU'

Sahanın en iyisi Fırat Aydınus oldu, müthiş bir maç yönetti. Bize maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncularımız tutuk kaldılar. 0-0 normal sonuç oldu.

'FAZLA HEVESLENMESİN KİMSE'

Kimse bir şeyden vazgeçtiğimizi düşünmesin. Mücadeleden, savaştan, şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Şampiyonluk yarışının en büyük adayı biziz, Beşiktaş. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse.