Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray sonrası hakem isyanı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;
Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız. Hemen sonraki maça bakacağız. Hatalara bakacağız ama hemen salı gününe hazır olmalıyız
HAKEM KARARI KOMEDİ
Hakem kararı komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin o topu görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. Görme ihtimalin yok diyorum, öyle gördüm diyor. Öyle görmüş. Superman herhalde. Cüneyt Hoca da, yan hakemi de güzel maç yönetti. Tebrikler. Değerli bir arkadaş."
KONUŞULACAK ÇOK KONU VAR
Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz. Bağlamak doğru değil ama konuşulacak çok konu var. Şu an zamanı değil