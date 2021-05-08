Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray sonrası hakem isyanı!

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız. Hemen sonraki maça bakacağız. Hatalara bakacağız ama hemen salı gününe hazır olmalıyız

HAKEM KARARI KOMEDİ

Hakem kararı komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin o topu görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. Görme ihtimalin yok diyorum, öyle gördüm diyor. Öyle görmüş. Superman herhalde. Cüneyt Hoca da, yan hakemi de güzel maç yönetti. Tebrikler. Değerli bir arkadaş."

KONUŞULACAK ÇOK KONU VAR

Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz. Bağlamak doğru değil ama konuşulacak çok konu var. Şu an zamanı değil