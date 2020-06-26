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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş sözler: 'Ne yapayım yeteneğini?'
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Haber Giriş: 26.06.2020 - 23:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş sözler: 'Ne yapayım yeteneğini?'

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş sözler: 'Ne yapayım yeteneğini?'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Çok yorumlanacak bir maç değil. Kazandığımız için mutluyuz ancak 75 dakika 10 kişi oynayan bir rakibe karşı oyunu değerlendirmek doğru olmaz

SAHADA YETENEĞİNİ GÖSTERMEDİKTEN SONRA...

Oyuncular sorumluluk alıp özelliklerini sahaya yansıttığında maç kazanmak bizim için daha kolay oluyor. Sahada yeteneğini göstermedikten sonra dışarıdaki yeteneğini ben ne yapayım?

PANDEMİDE İYİ ÇALIŞTIK

Sahada bir şey yapmadıktan sonra dışarıda yetenekli olmanın anlamı yok. Pandemi döneminde iyi çalıştık, biz fizik olarak iyi durumdayız

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