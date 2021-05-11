Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş sözler! 'Hiç yakışmadı!'

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor

SEZON BİTİNCE KONUŞURUZ

Sezon bittikten sonra konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz.

HAKEMLERLE İLGİLİ ÜZGÜNÜZ

Hakemler ile ilgili, üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Türk futbolu çok geride. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah kısmet ederse şampiyon oluruz.

DAĞINIK GÖRÜNTÜ...

Allah kısmet ederse, şampiyon oluruz. 10 kişiyken yediğimiz 2. gol ve verdiğimiz dağınık görüntü bizi çok üzdü.

KAYBETMİŞ DEĞİLİZ

Vincent Aboubakar oynamayacak. Oğuzhan Özyakup da oynamayacak. Sezon bitince konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bitince konuşuruz