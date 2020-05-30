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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 9 puanlık plan!
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Futbol
Haber Giriş: 30.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 9 puanlık plan!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 9 puanlık plan!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’de kalan 8 haftalık periyotta ilk 3 maçın önemine dikkat çekti.

47 yaşındaki teknik adam kendi evlerinde oynayacakları Antalya maçı ile birlikte deplasmandaki Denizlispor ve iç sahadaki Konyaspor karşılaşmalarının kritik öneme sahip olduğunu ve bu seriden 9 puan çıkarmanın anlamlı olacağını söyledi. Süper Lig’i en iyi sonuçla bitirmek istediklerini söyleyen Sergen Yalçın, siyah beyazlıların futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette yeniden başlayacak maçlarla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

YALÇIN: İNANMALIYIZ

“işimizi ciddiye almalıyız. 9 puan çok önemli. Önemli olan ligin son maçına kadar final havasında puan kaybetmemek. Zirvedeki takımların puan kaybetmeyeceğini kim garanti edebilir? Bizim şampiyonluk şansımız az olsa bile ligi zorlayacağız. Taraftarsız maçlar olacak ama inancımızı kaybetmemeliyiz.”

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