Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, savunma bakanı Diego Godin'i istiyor - Transfer haberleri

Spor servisi / İsmail ER - Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın verdiği transfer listesinin ilk sırasında yer alan Diego Godin ile büyük ölçüde anlaştı.

Uruguaylı futbolcuyu 2 yıldır takip ettiklerini belirten Yalçın “Benim sistemime uyan hem defansif hem de ofansif yönü var. Tecrübesiyle de özellikle Şampiyonlar Ligi’nde takıma önemli katkı vereceğini düşünüyorum” dedi.

Yönetici Emre Kocadağ da 2023 yılında Cagliari ile sözleşmesi bitecek olan Godin’in Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığını söyledi.

Cagliari, Kartal’dan 2 gün süre istedi

35 yaşındaki futbolcunun kendilerine olumlu yanıt verdiğini ifade eden ve bonservis için görüşmelerin devam ettiğini belirten Kocadağ “Godin gelmek için ısrarcı. Takımı ise bonservis ücretini asgariye indirmek için 2 gün süre istedi. Biz de haber bekliyoruz. Büyük ihtimalle Godin, Beşiktaş forması giyecek” dedi.

Ekonomik kriz yaşayan İtalyan ekibinin takım maliyetini düşürmek ve sıkıntıların bir nebze hafifletmek için Godin’i göndermeye sıcak bakması transferde Kartal’ın elini güçlendiriyor.

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