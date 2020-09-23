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Haber Giriş: 23.09.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Rio Ave maçında sahada olacak mı?

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Rio Ave maçında sahada olacak mı?
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın son koronavirüs testi negatif çıkmıştı. Peki Sergen Yalçın, Beşiktaş - Rio Ave maçında sahadaki yerini alabilecek mi?

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Sergen Yalçın'ın son test sonucu negatife dönmüştü.

Trabzonspor ve Antalyaspor maçında sahadaki yerini alamayan Sergen Yalçın'ın Rio Ave maçında sahada olup olmayacağı merak konusu oldu.

Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın testinin negatif çıkmasına rağmen sağlık prosedürleri gereği Rio Ave maçında takımın başında yer alamayacağı öğrenildi.

NE ZAMAN SAHALARA DÖNÜYOR?

Sergen Yalçın'ın 14 günlük karantina sürecini Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında tamamlayacağı ve bu maçta takımın başına geri döneceği belirtildi.

Son Dakika | Beşiktaşta Sergen Yalçın, Rio Ave maçında sahada olacak mı

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