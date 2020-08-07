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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Mohamed Elneny için transfer kararını verdi!
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Futbol
Haber Giriş: 07.08.2020 - 19:08,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Mohamed Elneny için transfer kararını verdi!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Mohamed Elneny için transfer kararını verdi!
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Beşiktaş'ın, Mohamed Elneny'i 1 yıl daha kiralamak için Arsenal ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Arsenal'de olan Mohamed Elneny için yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Mohamed Elneny'i bir yıl daha kiralamak için Arsenal'la masaya oturdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Mısırlı futbolcunun takımda kalmasını istediği kaydedildi.

Mohamed Elneny, Beşiktaş’ta çıktığı toplam 36 maçta 1 gol 4 asist üretti

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