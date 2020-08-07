Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Mohamed Elneny için transfer kararını verdi!
Beşiktaş'ın, Mohamed Elneny'i 1 yıl daha kiralamak için Arsenal ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Arsenal'de olan Mohamed Elneny için yeni bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Mohamed Elneny'i bir yıl daha kiralamak için Arsenal'la masaya oturdu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Mısırlı futbolcunun takımda kalmasını istediği kaydedildi.
Mohamed Elneny, Beşiktaş’ta çıktığı toplam 36 maçta 1 gol 4 asist üretti
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