Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maç sonu açıkladı! '1 yıllık sözleşmem var...'

Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde;

3-0'a kadarki bölüm ve kırmızı karttan sonraki bölüm birbirinden farklıydı. Skoru daha da artırabilecekken kırmızı karttan sonra gereksiz bir savunma anlayışına dönmek zorunda kaldık.

'BİZİ ADETA PERİŞAN ETTİ'

Bugün için 3 puan çok önemliydi. Gerçekten lige çok kötü bir başlangıç yaptık. Ben genelde problemler hakkında konuşmuyorum ama pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadık. Seyircinin olmaması, transferlerin geç katılması... Avrupa Ligi'nde erken oynadığımız maçlar bizi adeta perişan etti.

'KRİZ ORTAMI OLUŞABİLİR, BİZ ALIŞIĞIZ'

İşim bahane üretmek değil, çözüm üretmek. Bazen kriz ortamı oluşabilir büyük takımlarda. Biz, buna alışık ekibiz. Bize izin versinler, biz işimizi yapalım. Çok uzun bir süre var, biz bunu toparlayacağımıza inanıyoruz.

'BENİM TAZMİNATIM YOK, 1 YILLIK SÖZLEŞMEM VAR'

Sosyal medyada ekibimin aleyhine çok şeyler yazılıyor, bunlar üzücü. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, Beşiktaş'ı sevdiğimiz için buraya geldik. Benim tazminatım yok, 1 yıllık sözleşmem var. Beşiktaş taraftarından başka güvencem yok, bize yardımcı olsunlar. Benim tek güvencem Beşiktaş taraftarı. Ben Beşiktaşlıyım! Beşiktaş'ı seviyorum, o yüzden buradayım.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...