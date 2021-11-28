Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi zirvesinden devam kararı çıktı

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bulunduğu Sergen Yalçın ile yapılan kritik zirvenin ardından açıklamalar yaptı.

Toplantıda takımın genel durumu ve çıkış yolları üzerinde görüşmeler yapıldığını kaydeden Kocadağ, "Başarısız gidişin nedenleri nedir, tersine çevirmek için neler yapabiliriz, hocamız neler yapacak, biz neler yapacağız değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takımına inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve yönetimimizin hocaya olan inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz." açıklamasını yaptı.

"HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

'Kadro dışı kalan oyuncular olacak mı?' şeklinde gelen soruya Kocadağ, "Şu an için o konular gündemde değil. Bu hocanın inisiyatifinde. Bize böyle bir talep gelmedi." yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın mevcut durumundan ötürü Yalçın'ın üzüntülü olduğunu kaydeden Kocadağ, "Sene başından beri geldiğimiz nokta kolay değil. Hoca da üzüntülü. Hocamıza güveniyoruz. İnancımız var. Buradan elele camiamızla beraber çıkacağız." dedi.

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"TAKIMIN ARKASINDAYIZ"

Sergen Yalçın'a desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Emre Kocadağ, "Başkanımız dün bunları belirtti. Biz sene başında nasıl, Sergen Yalçın ilk geldiğinde nasıl arkasındaysak inancını yitirmediği sürece biz onun arkasındayız. Biz nedenler üzerinde durduk. Hocamızın bizden beklentisi nedir o konular tartıştık. Biz hocamıza, futbolcularımıza destek olmak için buradayız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." diye konuştu.

"DEVAM ETMEYİ TERCİH EDERİM" DEMİŞTİ

Başkan Ahmet Nur Çebi, 4-0 kaybedilen maç sonrası Sergen Yalçın'ın durumuyla ilgili şunları söylemişti:

"Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim. B planını bu saate kadar düşünmedik. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir."