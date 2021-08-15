Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın forvetlere güveni tam! "Batshuayi-Larin ‘mükemmel ikili’ olacak"

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın santrfor olarak neden Michy Batshuayi’yi tercih ettiğini Hürriyet’e anlattı...

Belçikalı futbolcudan önce görüştükleri Diego Costa’dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiklerini belirten Yalçın, “Diego Costa iyi golcü ama fiyatı yüksek. gelseydi takım içindeki dengeleri bozardı. Bu yüzden transferini veto ettim” dedi. Batshuayi’nin Belçika’da oynadığı günlerden beri takip ettiği bir oyuncu olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

ÖNCELİKLİ HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

“Batshuayi, dikine giden ve rakip defansı kolay geçebilen bir oyuncu. Forvette Larin ile mükemmel bir ikili olacaklarına inanıyorum. Farklı özelliklere sahip ve birbirlerini tamamlayacak nitelikte oyuncular. Batshuayi çarşamba günü İstanbul’a gelecek. Devamlılığı olan oyuncularla işim daha kolay oluyor. Bu bakımdan Batshuayi üçüncü bölgede işimizi çok rahatlatacak.” Sergen Yalçın, Süper Lig’den çok UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarıyı hedeflediğini de belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

STOPER, FORVET VE MERKEZ ORTA SAHA

“Stoper, merkez orta saha ve forvette takviyeye ihtiyacımız var. Forvet sorununu Batshuayi ile çözdük. Şimdi defansı düşünüyorum. göbekte Vida çok iyi ama kenarları daha çok güçlendirmemiz lazım. çok iyi bir stoper almamız şart. Yöneticilerimiz Diego Godin için çok uğraştı ama eşi Türkiye’ye gelmek istemedi. Bu mevki için çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Umuyorum ki gelecek hafta içinde aradığımız stoperi bulacağız.”

1 YILLIĞINA KİRALIK OLARAK GELECEK

Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi’nin 1 yıllığına kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar, kiralama bedeli olarak İngiliz kulübüne 2.4 milyon Euro ödeyecek. Demokratik Kongo asıllı 27 yaşındaki futbolcu, 1.85 metre boyunda.

TOPLAMDA 50 MİLYON EURO ÖDENDİ

Michy Batshuayi için Marsilya 6, Chelsea 39, Dortmund 1.5, Valencia 3 ve Cyrstal Palace 1.15 milyon Euro kira veya bonservis bedeli ödedi. 5 kulübün ödediği toplam ücretler 50.65 milyon Euro’ya ulaştı.

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