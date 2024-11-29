Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bombası! 'PlayStation mu oynuyorsun?' dedi, yerine geliyor...

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen, dün ise UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi'ye yenilip yarışta son sıralara düşen Beşiktaş'ta kazan kaynıyor.

Başkan Hasan Arat ve birçok profesyonelle yolların ayrıldığı siyah beyazlılar, bu şartlar altında çıktığı maçta Macaristan'da Maccabi'ye yenilince camiada bu kez Giovanni van Bronckhorst'a yönelik eleştiriler arttı.

Sezon öncesi Galatasaray'ı 5-0'la geçip Süper Kupa'yı kazanan, lige de iyi başlangıç yapan Beşiktaş'ta son dönemde oyun olarak geriye gidiş dikkat çekerken; Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması gerektiği yönündeki görüşlerin sayısı da arttı.

Öyle ki bugün toplanacak yönetimin Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık ihtimalini ciddi şekilde masaya yatırması bekleniyor.

AYRILIK DURUMUNDA DOĞAL ADAY; SERGEN YALÇIN

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Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunun boşalması durumunda Sergen Yalçın ismi listenin en tepesinde olacak. 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Yalçın, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçların ardından veda etmişti.

İLK SINAV FENERBAHÇE DERBİSİ Mİ OLACAK?

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi durumunda ilk maçı Fenerbahçe derbisi olabilir. Pazartesi günü Hatayspor'u konuk edecek olan siyah beyazlılar, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibini konuk edecek.

Son olarak ekranlarda yorum yapan Sergen Yalçın, mevcut teknik direktör Van Bronckhorst'la ilgili de sert eleştiriler yapmıştı...

BAŞAKŞEHİR MAÇI...



"70'te Semih'i çıkartıp 4-6-0'a dönüyorsun. Sen hiç 4-6-0 oynadın mı? Hangi mantıklı buna dönüyorsun. Ne düşünüyorsun kenarda... Çocuk oyuncağı mı bu? Sonra 85'te tekrar santrfor sokuyorsun oyuna. PlayStation mu oynuyorsun?"

"TARAFTARA BEĞENMEYEN GELMESİN DENİR Mİ?"

"Beğenmeyen maça gelmesin denir mi hiç? Hele ki Beşiktaş taraftarına. O taraftar seni istemezse orada oturamazsın. Yabancı hocalar bu konuları bilmiyor. İşler biraz kötü giderse ıslıklamanın kralını görürsün!"

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BRONCKHORST'UN 'BEN ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEMEDİM' AÇIKLAMASI

“Bu cümle o kadar sağlıksız ki... Peki ne dedin? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın antrenörü olup da ‘Biz şampiyon olacağız’ demiyorsan orada ne işin var?”

AHMET ÇAKAR: SAKIN GELME

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Olur da Giovanni van Bronckhorst giderse sakın Beşiktaş’ın başına bu sene gelme. Bu sene Beşiktaş’tan hiçbir şey olmaz.”ifadelerini kullanmıştı.

84 PUANLA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak tarihi başarılara imza attı. Futbolculuk döneminde 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, 1 Başbakanlık Kupası yaşayan Yalçın, 2003'te o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi. 2020-21'de koronavirüs nedeniyle boş tribünler önünde oynanan ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçerek 84 puanla şampiyon olmuştu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da almıştı.