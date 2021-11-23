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Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Ajax maçı öncesinde açıklamalar! "Böyle devam edemeyiz..."

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ajax
Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçından Ajax maçı öncesinde açıklamalar Böyle devam edemeyiz...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük. Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur demiştim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu.

Biraz şans faktörünü de ortaya atarsak, maçların 1-2 tanesini kazanabilirdik ama bireysel hatalar ve yediğimiz basit goller istediğimiz noktada duramamamızı sağladı. Bu benim şahsi fikrim. Kalan 2 maç var, yarın da önemli bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun, zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun

Tabii ki amacımız bunun önünü kesmek ve bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor.

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Böyle devam edemeyiz. Uğraşıyoruz. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için, tekrar istediğimiz sonuçları almak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Bu hafta özellikle oyuncularımızdan tepki vermelerini bekliyoruz, yani geri dönüşü bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. İyi bir oyun, iyi bir mücadele, sonrasında galibiyet ve işlerin normale dönmesi herhalde hepimize rahat bir nefes aldırır.

Yarın Batshuayi'yi oynatmayacağız. Hafta sonu belki kullanabiliriz ancak sakatlıktan çıktı ve şu an oynayacak durumda değil. Belki 20 dakika oynar.

ATIBA: GURURUMUZ İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ"

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5’inci maçında Beşiktaş yarın sahasında Hollanda ekibi Ajax’ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde takım kaptanlarından Atiba Hutchinson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özgüvenlerini tekrardan kazanmak için yarın oynanacak maçın önemine dikkat çeken Atiba Hutchinson, "Yarın bizim için, bir anlamda kendi gururumuz için de önemli bir maç olacak. İyi bir şekilde bitirebilmek için önemli bir maça çıkacağız. 2 maç var önümüzde. 6 puanla tamamlamak bizim için iyi olur. Niyetimiz bu yönde. Ajax güçlü bir takım. Uzun yıllardır Avrupa’da oynuyorlar ve başarılılar. Biz şu an özgüvenimizi tekrar kazanmak için doğru futbolu oynayıp, iyi bir performans gösterip, istediğimiz sonucu yarın almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN OLMAYI İSTEMEDİĞİMİZ BİR YERDEYİZ"

Takımda işlerin iyi gitmediğini ve bunun farkında olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "İşler iyi gitmiyor. Futbolda inişler, çıkışlar oluyor. Bunlar normal. Şu an olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz. Bence hepimiz bunun bir parçasıyız. Önemli olan böyle durumlarda nasıl reaksiyon gösterdiğinizdir. Bu durumdan nasıl çıkılacağını bilmektedir. Önümüzdeki maç Şampiyonlar Ligi maçı. Taraftarımızın önünde iyi bir mücadeleyle, birbirimizin için savaşarak iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bir nebze de olsa normale dönmek istiyoruz. İşler umarım istediğimiz gibi gider. Dediğim gibi önemli olan nasıl bir reaksiyon verip, bu durumdan nasıl çıkacağımız" şeklinde konuştu.

"HERKESTEN VERİM ALIP, BİR ŞEKİLDE İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geçtiğimiz sezonlarda çok fazla sakatlık yaşamadığını ancak bu sezon şansızlığında olduğunu belirten Atiba Hutchinson, "Benim tarafından baktığınız çok fazla sakatlık yaşamış değilim geçmişte. Bunu kötü bir şans olarak da değerlendirebiliriz. Geçen sezon da çok uzundu. Her şey üst üste geldi. Tüm bu maç yoğunluğunu da üst üste koyarsak, şans faktörünü de göz önünde bulundurursak bu sakatlıkların neden olduğunu birazcık anlayabiliriz. Şu an bulunduğumuz noktada birçok arkadaşımız geri döndü. Uzun süredir bir arada değildik. Artık beraber oynayacağız. İyi maçlar çıkartıp, iyi performanslar gösterip, herkesten verim alıp, bir şekilde içinde bulunduğumuz durumdan çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ajax

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