Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın açıkladı! Sporting maçında ilk 11'de olacak 4 isim...

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Şampiyonlar Ligi'ndeki, 3. hafta maçında Sporting ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"Genel bir oyun mantalitemiz var, geçen sene de aynı mantalite ile oynadık. Bu sene de oyunumuzdan ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında da hücum oynayan, kazanmak için bazı riskleri de oyunun devamında alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da hepimizin arzusu bunu görmek. Kazanarak, 3 puan almış bir Beşiktaş'ı hepimiz görmek istiyoruz ama Şampiyonlar Ligi kolay değil. Bu seneki sorunlar, beklediğimiz sorunlar değildi. Çok ciddi problemler yaşadık. Sakatlıklar ritmimizi fazlasıyla bozdu. Sakatlık dönüşleriyle oyuncuların maç ritmini yakalamaları aynı şey değil. Bunu herkesin anlaması için belirtmek istiyorum. Sakatlıktan dönen oyunculardan büyük beklenti içinde olmayalım. Bazı oyuncularla ilgili problemler yaşıyoruz sahada ufak tefek. Bazı oyuncuları bekletiyoruz. Şu anki tek isteğim, sağlıklı şekilde oyuncularımızın dönmesi ve tekrar normal seviyeyi yakalamak."

ERSİN, N'SAKALA VE PJANIC 11'DE OLACAK

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"N'Sakala ve Pjanic yarın başlayacak. Son maç Mert'i kullandık. İki tane oynayabilecek kalecimiz var. Ersin, Ümit Milli Takım kalecisi, Mert, A Milli Takım kalesi korumuş bir kaleci. Son maçta Ersin zaten 1 gün önce geldi, Mert ile çalışmıştık. Biz yenilen golleri hep kalecilere bağlıyoruz, bu doğru değil. Bir takım kötü gol yiyebilir, basit goller yenilebilir. Kaybedilen maçları ya da yenilen golleri sadece kaleciye bağlamam. İki kalecimiz iyi, 3. kalecimiz geliyor, o da iyi. Mert de, Ersin de oynayabilir, çok fark etmiyor. Geçen sene Ersin ile oynadık, genç kaleci, risk aldınız dediler. Bu sene de Ersin ile oynuyoruz. Bu maça Ersin ile başlayacağız."

ATIBA, N'KOUDOU VE MEHMET TOPAL'IN DURUMLARI

"Atiba, Başakşehir maçından önce topa vururken ayağını yere vurmuş, bir problemi olduğunu söyledi, kullanmayabilirdik de ama devrede çıktı. Bir sonraki milli araya kadar olmaz diye düşünüyoruz. N'Koudou ve Mehmet Topal haftaya başlar diye düşünüyoruz. Oyuncuların sakatlıktan dönmesi demek, maç oynayacakları demek değil. Maç ritmi gerekiyor, bu süre de uzayabiliyor. Bu sene çok sıkıntılı bir süreçten geçtik sezon başında, çok sakatlık yaşadık, bu beklediğimiz bir durum değildi ama uzun bir sezon, lig için Mayıs ayına kadar çok zaman var. Ligin devamında toparlanırız, çok problem olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde aklımızda herhangi bir hedef yok, yarınki maçı kazanmak istiyoruz."

TEIXEIRA'YLA BAŞLAYACAĞIZ

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"Alex Teixeira da başlayacak. Yeterince dinlendirdik, belirli süreler verdik. Yarınki maçı kazanamazsak grupta ilk iki hedefimiz kalmayacak. Tabii ki kazanmak istiyoruz, sonrasına bakacağız. İlk iki şansımız olabilir mi, aslında onu düşünmüyoruz. Tek düşüncemiz yarın kazanmak, sonrasını birlikte görürüz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ FARKLI BİR KULVAR

"Bu maçta Beşiktaş iyi oynayacak mı?" sorusuna Sergen Yalçın şu yanıtı verdi;

"Öyle sorular soruyorsunuz ki bunu bilmem için başka bir iş yapmam lazım. Tabii ki iyi oynamak, oyuncularımızın çok koşmasını, mücadele etmesini, kazanmasını istiyoruz ama bunları önceden öngöremem. Herkesin hedefi bu. Avrupa'da birçok istatistik önümüze geliyor, bunlara uymalıyız. Şampiyonlar Ligi istatistikleri var, bunlara ulaşmak zorundayız. Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde şansımız olmayacak. İki lig arasındaki sorunu, oynadığımız müsabakalarda yaşıyoruz. Koşu mesafeleri vb. birçok istatistik var, çok konuşmak istemiyorum istatistik. Oradaki koşular, yüksek sprintli koşular Şampiyonlar Ligi'nde çok yukarıda. Dortmund maçında yüzde 80'e çıktık ama yüzde 100 çıkamadık. Dortmund orada bizden 5 km fazla koşmuş. Çok mücadele ettik ama yine istediğimizin altında kaldık. Burası farklı bir kulvar. Çok iyi başladık aslında ama sakatlıklar takımı çok böldü, çok oyuncumuz dışarıda kaldı. Döndüklerinde bıraktığımız gibi dönmüyorlar, eksik dönüyorlar, hazırlık süreç gerektiriyor ve bizim böyle bir sürecimiz yok. Elimizde olanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyun çok mu iyi olur, çok mu kötü olur, kazanır mıyız, kaybeder miyiz, bilemiyorum. İyi hazırlanıyoruz. Ülkemize ülke puanı kazandırmak istiyoruz, umarım her şey istediğimiz gibi olur."