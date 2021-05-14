Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 3 isimle özel görüştü!
Süper Lig'de son haftaya lider giren Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın takımın tecrübeli isimleriyle özel olarak bir görüşme gerçekleştirdi.
Spor Arena/İsmail ER Fatih Karagümrük maçının ardından 1 gün izin yapan Beşiktaş’ta şampiyonluk düğümünün çözüleceği Göztepe karşılaş masının hazırlıkları dün sabah yapılan çalışmayla başladı.
Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah beyazlılar dün dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Yalçın, idmanda takımın önemli isimlerinden Josef, Atiba ve Vida ile özel olarak görüştü.
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